Real Madryt wybrał nowego bramkarza. To on zastąpi Courtoisa

Tuż przed inauguracją nowego sezonu Real Madryt dostał potężny cios. Reprezentant Belgii Thibaut Courtois doznał poważnej kontuzji kolana. Do zdarzenia doszło na czwartkowym treningu. Golkiper nie ukończył zajęć z powodu urazu, a ośrodek treningowy opuścił na noszach ze łzami w oczach. Belg będzie pauzował kilka miesięcy, co najmniej do końca roku. To sprawiło, że Real Madryt musiał natychmiast zareagować i poszukać jego zastępcy. I wygląda na to, że ekipa z Hiszpanii już go znalazła. Padło nawet słynne "here we go".

Początkowo w gronie kandydatów wymieniano m.in. Keylora Navasa i Yassine Bounou, jednak według dziennikarza Fabrizio Romano, Real Madryt zdecydował się na pozyskanie Kepy Arrizabalagi. Te doniesienia również potwierdził portal "Relevo", dodając, że Real Madryt i Chelsea są już dogadane w kwestii przenosin Kepy Arrizabalagi.

Media: Kepa Arrizabalaga dogadany z Realem Madryt

Golkiper Chelsea ma w ciągu najbliższych dni, być może kilku godzin trafić na Bernabeu. Dziennikarz przekazał informacje, że Hiszpan trafi do ekipy "Królewskich" na zasadzie wypożyczenia bez klauzuli obowiązkowego transferu definitywnego. Mówi się, że odrzucił korzystną ofertę z Bayernu Monachium i jest zdeterminowany, aby przenieść się do stolicy kraju. Obecnie Real pracuje nad sformułowaniem ostatecznej umowy, jaką chcą Anglicy. Rywalem Kepy na Bernabeu będzie Andrij Łunin.

28-latek nie znalazł się w kadrze Chelsea na niedzielny mecz z Liverpoolem. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec "The Blues", Mauricio Pochettino, został zapytany o powód jego absencji przez dziennikarzy. Argentyńczyk przyznał, że powód się nie zmienił. - Wszystko przebiegło bardzo szybko. To jest właściwa sytuacja. Obecnie Kepa ocenia inne możliwości. Wczoraj rozmawialiśmy i dla nas oczywiste jest, aby w składzie byli zawodnicy, którzy są skupieni wyłącznie na Chelsea. To dlatego nie było go w kadrze - zaznaczył Pochettino.

Arrizabalaga w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 39 meczach. Wpuścił w nich 45 bramek oraz zachował 12 czystych kont.