Transferowy rekord Premier League. Oferta przebita! Absolutne szaleństwo

115 mln funtów - tyle ma wynosić nowy rekord transferowy Premier League. Taką kwotę za zawodnika Brighton - Moisesa Caicedo - ma zapłacić Chelsea, która wygrała wyścig po pomocnika z Liverpoolem. Ponadto w umowie znajduje się klauzula, gwarantująca otrzymanie określonej sumy z tytułu kolejnej sprzedaży Ekwadorczyka.

Walka do samego końca

Sprowadzenie 21-latka na Stamford Bridge nie było łatwe, gdyż znajdował on się na radarze wielu klubów, które walczyły o jego podpis. Stąd więc zarząd Chelsea musiał uzbroić się w cierpliwość. Początkowo zwycięsko z batalii o jego względy wyszedł Arsenal, jednak Brighton był twardym negocjatorem i skrupulatnie odrzucał kolejne oferty kupna swojej gwiazdy.

Następnie do gry o pozyskanie defensywnego pomocnika wkroczyły Liverpool oraz Chelsea. Kilka dni temu wydawało się, że piłkarz trafi na Anfield Road, gdzie zastąpiłby Fabinho. Liverpool złożył ofertę w wysokości 110 mln funtów, bijąc o 10 mln funtów propozycję Chelsea. Oferta została zaakceptowana, a zawonik miał już zaplanowane testy medyczne. Do transferu Caicedo odniósł się też Juergen Klopp przed niedzielnym starciem z Chelsea. - Powiedzano mi, że mogę potwierdzić te informacje, umowa została uzgodniona. Nie wiem, co to oznacza dla piłkarza, ale myślę, że będziemy musieli poczekać - mówił szkoleniowiec Liverpoolu.

Moises Caicedo zostanie zawodnikiem Chelsea. To najdroższy piłkarz w historii Premier League

Transfer potwierdził nawet Fabrizio Romano, tyle, że sama zawodnik preferował inny kierunek. Caicedo chciał trafić do Chelsea i nie brał pod uwagę przenosin do drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa. Miało to związek z tym, że pod koniec maja dał słowo ekipie z Londynu i już wtedy ustalił warunki indywidualnego kontraktu.

I jak poinformował znany dziennikarz - Fabrizio Romano - Chelsea osiągnęła już porozumienie z Brighton. 21-latek trafi na Stamford Bridge za astronomiczną sumę 115 mln funtów. Jest to rekord transferowy. W poniedziałek Ekwadorczyk pojawi się w Londynie, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeżeli nie wykażą one niczego niepokojącego, podpisze kontrakt ważny do 30 czerwca 2031 roku. Zostanie w niej zawarta klauzula przedłużenia o kolejny sezon.

Do tej pory Ekwadorczyk rozegrał w Brighton 53 spotkania, w trakcie których zdobył dwa gole i zanotował trzy asysty. W kadrze zagrał 32 razy i zdobył trzy bramki.