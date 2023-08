Nagły zwrot akcji ws. Dembele. Pojawiła się dużo wyższa oferta niż od PSG

W ostatnich dniach na sile zaczęły przybierać plotki o odejściu Ousmane'a Dembele z Barcelony. Do końca lipca była ważna klauzula wykupu w wysokości 50 mln euro, ale nie została aktywowana. W związku z tym od sierpnia klauzula wzrosła do 100 mln euro. Paris Saint-Germain korzysta jednak z dodatkowego zapisu w umowie Francuza, który pozwala mu na odejście za 50 mln euro. Gotowa umowa z PSG czeka już na złożenie podpisu. Operacja stanęła jednak w miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Spełniła się przepowiednia Brzęczka. "Świat nam zazdrości"

FC Barcelona gra na zwłokę w sprawie transferu Dembele

W sobotę kataloński dziennik "Sport" przekazał informacje, że paryska ekipa czeka na niezbędne do sfinalizowania transferu dokumenty. Jednak Barcelona zwleka z przesłaniem dokumentów i liczy na to, że wezwie zawodnika do wznowienia treningów z zespołem.

Sabalenka już zaciera ręce. Chodzi o ranking. To jest naprawdę realny scenariusz

W związku z tym PSG nie może poczynić postępów w kontekście podpisania kontraktu z Dembele i nie może go wysłać na badania medyczne. PSG nawet wysłało e-mail do hiszpańskiej ekipy w celu zorganizowania testów medycznych, ale do tej pory Barcelona nie odpowiedziała. Co więcej, nie ma również zaplanowanej daty jego oficjalnej prezentacji.

Hiszpańskie media są zgodne, że obecne działania Barcelony są spowodowane kwestią 50 mln euro, które mają zapłacić przedstawiciele Paryżan.

Wielki sukces polskich siatkarek! Na to czekaliśmy. Brawo!

Al-Hilal próbuje wykorzystać sytuację z Dembele. Saudyjczycy zaproponowali 150 mln euro zawodnikowi

W niedzielne popołudnie nowe wieści w sprawie Dembele przekazał dziennikarz Santi Aouna z portalu footmercato.com. Francuski portal twierdzi, że sytuację związaną z zawodnikiem próbuje wykorzystać Al-Hilal. Saudyjski klub miał już nawet złożyć lukratywną ofertę za 26-latka. Barcelona wolałaby sprzedać zawodnika na półwysep Arabski z powodu wyższej kwoty za jego sprzedaż.

Zespół, do którego latem trafili m.in. Sergej Milinković-Savić czy Ruben Neves, oferuje Dembele 100 mln euro za rok gry i jest gotów zapłacić 50 mln euro prowizji oraz wystawić większy czek za opłatę transferową. Wielkie pieniądze nie skusiły Francuza, który odrzucił zaloty Saudyjczyków. 26-latek jest zdeterminowany, by trafić do Paryża.

"L'Equipe" pisze o polskim bramkarzu. Świetne wieści. Wieszczą przełom

Dembele trafił do Barcelony latem 2017 roku za 140 mln euro z Borussii Dortmund. W tym czasie zagrał 185 meczów, w których strzelił 40 goli i zanotował 43 asysty. Często miał jednak problemy z kontuzjami, przez co opuścił ponad sto spotkań. Jego umowa z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku.