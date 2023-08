Nowy supertalent Barcelony od dzieciństwa wielbił jeden klub. Są dowody

Noah Darvich to zawodnik urodzony w 2006 roku. 16-latek jest uznawany za największy talent młodego pokolenia niemieckiej piłki. Głównie występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. Dzięki swoim zdolnościom i wysokiej ocenie przez skautów, przyciągał dużo uwagi wielu europejskich klubów.

Noah Darvich jest wielką nadzieją niemieckiej piłki

Jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy piłkarskich na świecie, Fabrizio Romano poinformował, że FC Barcelona wygrała walkę między gigantami o podpis utalentowanego zawodnika. Włoch transfer potwierdza, powołując się na źródła bliskie hiszpańskiej drużynie.

Media zagraniczne donoszą, że zawodnik będzie kosztować 3 miliony euro, z dodatkowymi 2 milionami euro w bonusach.

Noah Darvich jest kibicem FC Barcelony od dzieciństwa

Kibice FC Barcelony zaczęli szukać informacji o 16-latku w sieci, jak tylko pojawiła się informacja, potwierdzająca transfer. Śledztwo fanów zakończyło się sukcesem! Sympatycy hiszpańskiej drużyny znaleźli zdjęcia Darvicha z dzieciństwa, na których pozuje w barwach Barcy.

W przeszłości często widziano go w koszulce "Dumy Katalonii", co sugeruje, że jego przybycie oznacza nadejście prawdziwie utalentowanego i zaangażowanego pomocnika ofensywnego.

Z pewnością nie trafi do pierwszej drużyny Barcelony. Będzie rozwijał się w drużynach młodzieżowych. Trenerzy liczą na to, że będzie wspinać się po kolejnych szczeblach klubowej akademii. Niewykluczone jest też wypożyczenie do innego klubu.

FC Barcelona do rywalizacji wróci we wtorek, 8 sierpnia. Wówczas ekipa Roberta Lewandowskiego stanie do walki o coroczny Puchar Gampera. Jej rywalem na Stadionie Olimpijskim Montjuic będzie Tottenham Hotspur.