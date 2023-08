Al-Nassr zakończyło poprzedni sezon ligi saudyjskiej na drugim miejscu i finalnie przegrało walkę o mistrzostwo z Al-Ittihad. Tym samym klub z Rijadu nie mógł się cieszyć z dziesiątego mistrzostwa w historii. Po raz ostatni Al-Nassr świętowało tytuł w sezonie 18/19. Aby zwiększyć swoje szanse na triumf w lidze, do Cristiano Ronaldo i Andersona Taliski dołączył Marcelo Brozović z Interu Mediolan, Seko Fofana z RC Lens, Alex Telles z Manchesteru United i Sadio Mane z Bayernu Monachium.

Brozović zabrał piłkę Ronaldo z rąk. Wiadomo, o co chodziło

Zanim zacznie się nowy sezon ligi saudyjskiej, to tamtejsze kluby rywalizują w Arabskim Pucharze Mistrzów Klubowych, czyli rozgrywkach, które są organizowane przez Związek Arabskich Związków Piłkarskich (UAFA). Al-Nassr trafiło do grupy C wraz z Al-Shabab, a także tunezyjskim US Monastir i egipskim Zamalek SC. Po bezbramkowym remisie z Al-Shabab i wygranej 4:1 nad zespołem z Tunezji Al-Nassr przystępowało do rywalizacji z Zamalek, by przypieczętować awans do ćwierćfinału.

Po 53. minutach zapowiadało się na ogromną niespodziankę, bo drużyna z Egiptu prowadziła 1:0 po rzucie karnym wykorzystanym przez Zizo. Saudyjczycy szukali gola wyrównującego i udało im się tego dokonać w samej końcówce. W 87. minucie Ghislain Konan dośrodkował w pole karne, a Cristiano Ronaldo uderzeniem głową pokonał bramkarza rywali. Portugalczyk błyskawicznie zabrał piłkę i ruszył do środka boiska, by jak najszybciej rozpocząć grę. Piłkę z jego rąk zabrał Marcelo Brozović. O co chodziło?

Chorwat od razu wytłumaczył Ronaldo, że Al-Nassr nie musi strzelać drugiego gola, bo taki wynik daje im awans do ćwierćfinału Arabskiego Pucharu Mistrzów Klubowych. Ronaldo nie protestował i nie kłócił się z Brozoviciem. Po kilku minutach Saudyjczycy mogli cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju. Tam Al-Nassr zagra z marokańskim Raja Casablanca. W przypadku awansu do półfinału zespół Ronaldo zmierzy się z katarskim Al-Sadd SC lub irackim Al-Shorta SC.

Al-Nassr rozpocznie nowy sezon ligi saudyjskiej 14 sierpnia. Wtedy zespół z Rijadu zmierzy się z Al-Ettifaq, czyli drużyną, której trenerem jest Steven Gerrard, a latem do zespołu trafił Jordan Henderson czy Moussa Dembele.