Oficjalnie: Kolejny wielki transfer Saudyjczyków. Pobili rekord!

Od kilku tygodni regularnie jesteśmy świadkami wielkich transferów do Arabii Saudyjskiej. Na początku tego roku ten kierunek obrał Cristiano Ronaldo, dołączając do Al-Nassr. W trakcie trwającego letniego okna transferowego w lidze saudyjskiej pojawił się m.in. Karim Benzema, Marcelo Brozović, Jordan Henderson, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Riyad Mahrez czy Sadio Mane. I wiele wskazuje na to, że koniec tego saudyjskiego zaciągu szybko nie nastąpi. Do tamtejszej ligi teraz dołącza kolejna gwiazda.

Kolejna gwiazda w Arabii Saudyjskiej. Rekord transferowy Al-Ittihad

Al-Ittihad, czyli mistrz poprzedniego sezonu w Arabii Saudyjskiej, oficjalnie poinformował o sprowadzeniu Fabinho z Liverpoolu. Anglicy zarobili na nim 46,7 mln euro, czyli nieco więcej, ile płacili AS Monaco latem 2018 roku (45 mln euro). Brazylijczyk podpisał trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą, dzięki któremu zarobi 25 mln euro za sezon. Fabinho jest kolejnym piłkarzem, który odchodzi z Liverpoolu po Jordanie Hendersonie, Roberto Firmino, Jamesie Milnerze czy Nabym Keicie. Jednocześnie Brazylijczyk to najdroższy transfer w historii Al-Ittihad. Wcześniej rekord należał do Joty, który odchodził z Celticu za 29,1 mln euro.

Przez jakiś czas wydawało się, że transfer Brazylijczyka do Arabii Saudyjskiej może definitywnie upaść. Chodziło o jego psy, a konkretniej buldogi francuskie, które są uważane powszechnie przez Saudyjczyków za niebezpieczne i agresywne. Ostatecznie wszystko się udało po myśli Fabinho, a Al-Ittihad poniekąd nawiązał do tych plotek, publikując nagranie, na którym piłkarz przebywa w towarzystwie lwa i tygrysa. Fabinho jest czwartym wielkim transferem Al-Ittihad po Benzemie, Jocie oraz N'Golo Kante.

Al-Ittihad jest piątym klubem Fabinho w seniorskiej karierze. Wcześniej pomocnik grał w barwach Rio Ave, Realu Madryt Castilla, AS Monaco i Liverpoolu. Do tej pory wygrał mistrzostwo Francji, mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA, FA Cup, Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarczę Wspólnoty. Ma też za sobą 29 występów w reprezentacji Brazylii, w tym jeden mecz podczas minionego mundialu w Katarze.

Al-Ittihad rozpocznie nowy sezon ligi saudyjskiej od wyjazdowego starcia z Al-Raed. Ten mecz odbędzie się 14 sierpnia o godz. 17:00.