Gwiazda beniaminka ekstraklasy odchodzi za granicę. Bierze go znany klub

Mateusz Kowalczyk ma za sobą bardzo udany sezon na zapleczu ekstraklasy w barwach ŁKS-u Łódź, zakończony awansem. Mimo tego sukcesu wciąż nie była znana przyszłość pomocnika, ponieważ jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. "Łódzki Sport" podawał na początku lipca, że kością niezgody między obiema stronami jest wysokość pensji. Kowalczyk oczekiwał wynagrodzenia, które uczyniłoby go jednym z najlepiej zarabiających w zespole. W związku z tym trwające okno transferowe to jedyna możliwość na to, by beniaminek zarobił na Kowalczyku.

Na początku lipca pojawiły się plotki o zainteresowaniu Kowalczykiem ze strony Legii Warszawa, co niejako potwierdził Jacek Zieliński, dyrektor sportowy stołecznego klubu w "Cafe Futbol". ŁKS Łódź oczekiwał za niego około mln euro, natomiast Legia miała, zdaniem doniesień medialnych, oferować 650 tys. euro. Potem pojawiły się wieści o zainteresowaniu Kowalczykiem ze strony Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Ostatecznie młodzieżowy reprezentant Polski zdecydował się kontynuować karierę za granicą.

Zagraniczny transfer piłkarza ŁKS-u. Nie ma jednak rekordu

O rychłym odejściu pomocnika ŁKS poinformował w mediach społecznościowych. Kowalczyk będzie teraz kontynuował karierę w Danii. "Ustalamy szczegóły transferu definitywnego Mateusza Kowalczyka do duńskiego Broendby, zainteresowanego pozyskaniem młodego pomocnika. W najbliższych dniach piłkarz weźmie udział w testach medycznych" - pisze ŁKS. Wcześniej "Gazeta Wyborcza" podawała, że 19-latek zaakceptował warunki indywidualnego kontraktu z nowym pracodawcą.

Zdaniem "Przeglądu Sportowego" Broendby zaoferowało ŁKS-owi ponad mln euro za Kowalczyka. To oznacza, że będzie to druga największa sprzedaż w historii klubu. Na szczycie wciąż pozostaje Jan Sobociński, który trafił do Charlotte FC w styczniu 2022 roku za 1,8 mln euro. A kto może zastąpić Kowalczyka w Łodzi? Portal meczyki.pl twierdzi, że wybór ŁKS-u padnie na Macieja Ambrosiewicza z Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Broendby zakończyło poprzedni sezon ligi duńskiej na piątym miejscu i nie zagra w najbliższej edycji europejskich pucharów. Kowalczyk będzie czwartym polskim piłkarzem w historii tego klubu, po Andrzeju Rudym (1991-1992), Rafale Niżniku (2001-2003) oraz Kamilu Wilczku (2016-2020). Kowalczyk ma też za sobą występy na mistrzostwach Europy do lat 19, gdzie reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w fazie grupowej.

Kowalczyk zagrał 27 meczów w poprzednim sezonie w barwach ŁKS-u, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty.