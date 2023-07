Media piszą o wielkim transferze Lewandowskiego. To cel na 2024 rok

Arabia Saudyjska rozbija się coraz mocniej w piłkarskim świecie. Poza chęcią złożenia kandydatury do organizacji mistrzostw świata państwo chce polepszyć poziom tamtejszej ligi, pozyskując nowe gwiazdy za spore pieniądze. Dzięki temu Saudyjczycy sprowadzili już m.in. Cristiano Ronaldo, Karima Benzemę, N'Golo Kante, Sergeja Milinkovicia-Savicia, Seko Fofanę, Marcelo Brozovicia, Roberto Firmino czy Riyada Mahreza. Na tym oczywiście nie koniec, więc wygląda na to, że wkrótce do klubów Arabii Saudyjskiej dołączą kolejne wielkie nazwiska.

Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? To cel tego kraju na przyszły rok

Popularny dziennikarz Ben Jacobs informuje, że Arabia Saudyjska ma wielkie plany na kolejne lata. Tamtejsze Ministerstwo Sportu ma zainwestować blisko 20 mld euro na piłkę nożną od teraz do 2030 roku. Poza plotkami o transferze Kyliana Mbappe do Al-Hilal dziennikarz podkreśla, że priorytetami Saudyjczyków na ten rok jest sprowadzenie Neymara z Paris Saint-Germain oraz Luki Modricia z Realu Madryt. Okazuje się, że Arabia Saudyjska określiła główny cel na 2024 rok.

Ten cel to Robert Lewandowski. Jacobs pisze na Twitterze, że napastnik Barcelony obecnie nie myśli o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej. Jego celem jest pozostanie w Katalonii. Lewandowski odniósł się do tej kwestii także w trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Wtedy media podawały informacje o zainteresowaniu Al-Ittihad. - Nie było takiego tematu. W ogóle o tym nie myślę, bo po prostu nie ma o czym myśleć. Mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy - komentował Lewandowski.

O faktycznym pojawieniu się oferty dla Lewandowskiego z Arabii Saudyjskiej informował portal meczyki.pl dodając, że Polak dostał propozycję kontraktu, dzięki której zainkasowałby 150 mln euro za sezon. Obecnie Lewandowski jest związany umową z Barceloną, która jest ważna do końca czerwca 2026 roku. Mistrzowie Hiszpanii sprowadzili go latem zeszłego roku za 45 mln euro z Bayernu Monachium. W poprzednim sezonie strzelił 23 gole w lidze hiszpańskiej i został królem strzelców.