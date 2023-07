Reprezentant Hiszpanii zdecydował się na szokujący transfer

Real Betis zakończył poprzedni sezon ligi hiszpańskiej na szóstym miejscu, co oznacza, że klub zagra w fazie grupowej Ligi Europy i wystąpi w europejskich rozgrywkach w trzecim sezonie z rzędu. Spora w tym zasługa Sergio Canalesa, który zakończył rozgrywki 22/23 z sześcioma golami i trzema asystami w 42 meczach. Dzięki dobrej formie wrócił też do reprezentacji Hiszpanii i zagrał w półfinale Ligi Narodów z Włochami (2:1). Teraz przygoda Canalesa z Betisem dobiega końca po pięciu latach.

Reprezentant Hiszpanii szokuje transferem. Rezygnuje z europejskich pucharów

Canales postanowił w wieku 32 lat opuścić ojczyznę i spróbować swoich sił za granicą. Hiszpan wybrał ofertę meksykańskiego Monterrey, z którym podpisał trzyletnią umowę. Betis zarobi na nim dziesięć mln euro, ale zapewnił sobie dodatkowe siedem mln euro w postaci bonusów. Canales będzie zarabiał w Monterrey około pięciu mln euro netto za sezon. Portal relevo.com ujawnia, że sezon w wykonaniu pomocnika był burzliwy, nie licząc jego występów na boisku.

Canales popadł w konflikt z Mateu Lahozem, który wyrzucił go z boiska w meczu z Cadiz (0:0). Jego wypowiedzi o pracy arbitra były dosyć kontrowersyjne, a sprawa trafiła do sądu, gdzie Hiszpan chciał oczyścić swój wizerunek, wówczas z pomocą klubu. Mimo opaski kapitańskiej Canales miał też gorsze relacje z członkami szatni Betisu, co prowadziło do napięć i awantur między zawodnikami. W tej sprawie ważny był też aspekt ekonomiczny. Betis szybko doszedł do porozumienia z Monterrey, ale piłkarzowi zostawił podjęcie ostatecznej decyzji.

Canales występował w barwach Realu Betis od lata 2018 roku. Jego największym sukcesem było zdobycie Pucharu Hiszpanii w sezonie 21/22, gdy Betis pokonał Valencię po rzutach karnych. W tym czasie zagrał ponad 200 spotkań, w których strzelił 39 goli i zanotował 30 asyst. Wcześniej grał w takich zespołach, jak wspomniany Real Sociedad, Valencia, Real Madryt oraz Racing Santander.

Canales będzie też najlepiej opłacanym zawodnikiem Monterrey. Obecnie w kadrze tej drużyny znajduje się m.in. Hector Moreno (ex Espanyol, AS Roma) czy Rogelio Funes Mori (ex River Plate, Benfica). Monterrey to pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF i trzykrotny mistrz ligi meksykańskiej Apertura.