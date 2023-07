Znakomite wieści dla Polaka w Bundeslidze. Klub sprzedał jego rywala

Polscy napastnicy będą w tym sezonie podbijać ligę austriacką. Aleksander Buksa został wypożyczony z Genoi do WSG Tirol, natomiast Szymon Włodarczyk przeniósł się z Górnika Zabrze do Sturmu Graz. Górnik zarobił na nim 2,5 mln euro, ale z bonusami ta kwota może wzrosnąć aż do trzech mln euro. Włodarczyk znakomicie zadebiutował w nowych barwach, strzelając hat-tricka i notując asystę w starciu z SAK Klagenfurt (7:2) w Pucharze Austrii. Teraz wygląda na to, że jego sytuacja w Sturmie będzie dużo lepsza.

Włodarczyk traci rywala o miejsce w składzie. Wielki transfer

Sturm Graz zdecydował się sprzedać jednego ze swoich napastników. Z klubu odszedł Holender Emanuel Emegha, który przeniósł się do ligi francuskiej, a konkretniej do RC Strasbourga. Austriacy zarobią na tej transakcji 13 mln euro. To druga najwyższa sprzedaż w historii Sturmu. - Chcieliśmy, by Emanuel został z nami, ale jest to też potwierdzenie naszego sposobu, że potrafimy rozwijać młodych zawodników. Strata sportowa jest dotkliwa, ale udało nam się znaleźć inne, bardzo dobre rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia - mówi Andreas Schicker, dyrektor ds. sportowych.

Ten transfer jest tylko potwierdzeniem, że Sturm Graz potrafi rozwijać napastników i sprzedawać ich ze sporym zyskiem, co jest świetną informacją na przyszłość dla Włodarczyka. Wcześniej Austriacy sprzedali m.in. Rasmusa Hojlunda do Atalanty Bergamo za 17,2 mln euro czy Kelvina Yeboaha do Genoi za 6,5 mln euro. Emegha dołącza do klubu, którego trenerem jest Patrick Vieira, a właścicielem jest Todd Boehly wraz z konsorcjum BlueCo. Emegha zakończył poprzedni sezon z dziesięcioma golami i pięcioma asystami w 38 meczach.

Odejście Emeghi oznacza, że Włodarczyk będzie rywalizował o miejsce w składzie z Duńczykiem Williamem Bovingiem, Austriakiem Manpritem Sarkarią czy Bryanem Teixeirą z Wysp Zielonego Przylądka. Sturm Graz rozpocznie nowy sezon ligi austriackiej od wyjazdowego starcia z Austrią Wiedeń. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 lipca o godz. 17:00.