Aleksander Buksa zachwycił w nowym klubie! Został bohaterem

Aleksander Buksa występuje poza Polską od lata 2021 roku, gdy odszedł bez kwoty odstępnego z Wisły Kraków do Genoi. We Włoszech jednak się nie przebił, przez co trafił na wypożyczenie do Belgii. W rundzie jesiennej sezonu 22/23 występował w OH Leuven, a rundę wiosenną spędził w drugiej drużynie Standardu Liege. Teraz Buksa będzie szukał szansy na przebicie się w Austrii, a konkretniej w WSG Tirol, gdzie został wypożyczony do końca sezonu 23/24. To zespół, który zakończył poprzednie rozgrywki na trzecim miejscu w grupie spadkowej po podziale tabeli.

Udany debiut Buksy w nowym klubie. Pomógł w awansie w Pucharze Austrii

Buksa zadebiutował w nowych barwach przy okazji meczu w ramach pierwszej rundy Pucharu Austrii, gdzie WSG Tirol mierzył się z Sedda Bad Schallerbach. I przywitał się z nowym klubem znakomicie, strzelając gola w 20. minucie. Były piłkarz Wisły Kraków wykończył dośrodkowanie z boku boiska od Alexandra Ranachera. Po 90 minutach był remis 1:1, więc spotkanie rozstrzygnęło się po dogrywce. I to Buksa strzelił gola dającego awans Tirolowi, pokonując bramkarza rywali uderzeniem z obrotu w 114. minucie.

Długo Buksa nie będzie musiał czekać na kolejny mecz w barwach WSG Tirol. Jego nowy zespół ligi austriackiej zainauguruje sezon ligi austriackiej domowym meczem z Austrią Klagenfurt. Z kolei w niedzielę 6 sierpnia jest możliwe polskie starcie, ponieważ Tirol zagra na wyjeździe z Red Bullem Salzburg. W tym zespole występuje Kamil Piątkowski, który wrócił z wypożyczenia w belgijskim Gencie. Czy Buksa ma szanse na regularną grę w Austrii? - To bardzo mądry ruch na tym etapie jego kariery - uważa Simon Clark, współtwórca podcastu "The Other Bundesliga" w rozmowie z TVP Sport.

Warto przypomnieć, że Buksa w poprzednim sezonie zanotował pięć trafień w 16 meczach w barwach OH Leuven, a w rezerwach Standardu Liege miał cztery gole po 14 spotkaniach. Jego sytuacja w Genoi się pogorszyła po kontuzji, o czym opowiada w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Rezonans w szpitalu wykazał, że jest dziura od uderzenia i starcia z obrońcą. Nerka pękła jak arbuz. Spędziłem ponad trzy tygodnie w szpitalu - komentował Buksa.