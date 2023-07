Wielki transfer ekipy Michniewicza. Były mistrz Włoch kolegą Krychowiaka

W ostatnich miesiącach Arabia Saudyjska robi absolutnie wszystko, by jej liga była coraz lepsza oraz mówiło się o niej dużo więcej. W tym mają pomóc transfery wielu uznanych piłkarzy, takich jak Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves czy Sergej Milinković-Savić. W lidze saudyjskiej są też polskie wątki, ponieważ trenerem Abha Club został Czesław Michniewicz, a po braku porozumienia z Al-Shabab ten kierunek wybrał także Grzegorz Krychowiak. Abha prawdopodobnie będzie walczyć o utrzymanie, więc postanowiono dokonać kolejnego wzmocnienia.

Zespół Michniewicza się wzmacnia. Sprowadzi mistrza Włoch z Milanem

Portal relevo.com informuje, że Abha Club może sprowadzić kolejnego zawodnika w letnim oknie transferowym. Mowa o Samu Castillejo z Valencii, który ma jeszcze rok ważnego kontraktu. Hiszpan był w poprzednim sezonie rezerwowym, a teraz zdaje sobie sprawę, że nie jest brany pod uwagę pod kątem planowania kadry na kolejne rozgrywki. Ruben Baraja nie zabrał go też na przedsezonowe zgrupowanie Valencii. Zdaniem "Relevo", Valencia może pozwolić Castillejo odejść bez kwoty odstępnego.

Do tej pory wydawało się, że Castillejo dołączy do tureckiego Besiktasu, natomiast ten klub nie był w stanie mu zaproponować pensji, którą obecnie inkasuje w Valencii. Stąd negocjacje z Abha Club, który zakończył poprzedni sezon ligi saudyjskiej na 12. miejscu. "Negocjacje między obiema stronami istnieją i zawodnik ma nadzieję, że one dojdą do skutku. W przeciwieństwie do innych zawodników on nie ma nic przeciwko arabskiemu kierunkowi i przejściu tam" - czytamy w artykule.

Do tej pory Castillejo występował w takich zespołach, jak Malaga, Villarreal, AC Milan i wspomniana Valencia. Jego jedyne trofeum w seniorskiej karierze to mistrzostwo Włoch, które zdobył z Milanem w sezonie 21/22. Warto dodać, że Castillejo nie zagrał żadnego meczu w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Abha Club zacznie nowy sezon ligi saudyjskiej od meczu z Al-Hilal, który odbędzie się 14 sierpnia o godz. 17:00.