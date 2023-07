Legenda okryła się hańbą. Kibice nie mają litości po transferze do Arabii Saudyjskiej

Od kilku miesięcy Arabia Saudyjska rozpycha się coraz mocniej w piłkarskim świecie. Poza walką o organizację mistrzostw świata tamtejsze kluby wydają wielkie pieniądze na nowych zawodników. Trend niejako rozpoczął Cristiano Ronaldo, trafiając do Al-Nassr na początku 2023 roku. Teraz do klubów ligi saudyjskiej dołączają tacy gracze, jak Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić, Grzegorz Krychowiak czy Marcelo Brozović. A na tym Saudyjczycy nie zamierzają poprzestać.

Kolejny transfer z Premier League do Arabii Saudyjskiej. Wielkie kontrowersje

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano opublikował słynne "here we go" ws. kolejnego transferu do Arabii Saudyjskiej. Mowa o Jordanie Hendersonie, który opuszcza Liverpool na rzecz Al-Ettifaq. Anglik ma podpisać trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą, a Liverpool zarobi na nim około 12 mln funtów (13,8 mln euro). Wkrótce Henderson ma też przejść testy medyczne. Piłkarz rozmawiał już ze Stevenem Gerrardem, trenerem Al-Ettifaq oraz byłym graczem Liverpoolu. To będzie pierwszy ruch tego klubu w letnim oknie.

Henderson zarobi w nowym klubie 700 tys. funtów tygodniowo i ma otrzymywać czterokrotność rocznej pensji, którą do tej pory inkasował w Liverpoolu. W brytyjskich mediach pomocnik został uznany za hipokrytę, bo dawniej popierał działania społeczności LGBT, a teraz idzie do klubu w Arabii Saudyjskiej, gdzie członkowie tej społeczności są karani chłostą czy karą śmierci. "Jesteśmy zbulwersowani, że ktokolwiek może rozważać pracę dla reżimu, w którym społeczność LGBT jest uciskana" - przekazała grupa Kop Outs (fani Liverpoolu utożsamiający się w grupie LGBT) w specjalnym oświadczeniu.

Przez ostatnie miesiące Henderson był kapitanem Liverpoolu, dla którego grał od lata 2011 roku. Łącznie zagrał ponad 490 spotkań, w których strzelił 33 gole i zaliczył 61 asyst. Dodatkowo wygrał mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, Tarczę Wspólnoty, dwa Puchary Ligi Angielskiej, FA Cup, Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Superpuchar UEFA. Wcześniej Henderson grał dla Sunderlandu i Coventry City. Al-Ettifaq zakończyło poprzedni sezon ligi saudyjskiej na siódmym miejscu.