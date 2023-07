Polak trafia na zaplecze Bundesligi. Jego ekipa w gronie faworytów do awansu

Karol Niemczycki jest jednym z zawodników, który rozstał się z Cracovią po zakończeniu poprzedniego sezonu. Kontrakt bramkarza wygasał z końcem czerwca i ostatecznie nie został przedłużony, ponieważ klub nie zgodził się na zawarcie w nim klauzuli wykupu. Z informacji pojawiających się w mediach wynikało, że Niemczycki nie chce kontynuować kariery w Polsce i ma zamiar spróbować swoich sił poza granicami naszego kraju. Znamy już jego nowy zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Polski bramkarz dołącza do Fortuny Dusseldorf. "Duży i ambitny zespół"

Niemczycki zdecydował się na transfer do Niemiec, konkretnie do Fortuny Dusseldorf. Bramkarz podpisał dwuletnią umowę z opcją jej przedłużenia o dodatkowy sezon. - Ludzie pracujący w klubie włożyli wiele wysiłku w to, by mnie sprowadzić, a rozmowy były owocne. Fortuna to duży i ambitny zespół, a ja chcę mu pomóc w osiągnięciu wszystkich celów - mówił Niemczycki po podpisaniu umowy. - Pozyskujemy utalentowanego bramkarza, który udowodnił swoje umiejętności na wysokim poziomie w ostatnich latach. Znacząco podniesie jakość w bramce - dodał Christian Weber, dyrektor sportowy klubu.

Jego rywalem o miejsce w składzie będzie Florian Kastenmeier. Z opinii Tomasza Urbana, dziennikarza Viaplay wynika, że na początku Polak będzie rezerwowym. "Jedynką będzie Kastenmeier, ale sytuacja może się zmienić, bo ma on umowę tylko do końca sezonu i nie bardzo chce ją przedłużać. Być może Niemczycki z czasem go przeskoczy" - pisze ekspert od ligi niemieckiej. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie w Fortunie grało dwóch Polaków: Dawid Kownacki i Michał Karbownik. Finalnie klub skończył sezon na czwartym miejscu.

Jeszcze kilkanaście dni temu bramkarz był przymierzany do transferu do Belgii, ale finalnie wybrał opcję gry w 2. Bundeslidze. Wcześniej Niemczycki grał w takich klubach, jak Garbarnia Kraków, NAC Breda, Puszcza Niepołomice oraz wspomniana Cracovia. W barwach "Pasów" łącznie zagrał 78 spotkań, w których zachował 26 czystych kont. Dodatkowo otrzymał powołanie do reprezentacji Polski w marcu 2021 roku, gdy Paulo Sousa musiał zareagować na zakażenie koronawirusem u Łukasza Skorupskiego.