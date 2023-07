Grzegorz Krychowiak zmienia klub. Jeden wpis i wszystko jasne

Grzegorz Krychowiak rozwiązał kontrakt z rosyjskim Krasnodarem na początku lipca, dzięki czemu może podpisać umowę z dowolnym klubem na świecie. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na przepisy FIFA, które zostały wprowadzone po inwazji Rosji na Ukrainę - wtedy Polak mógł zmienić otoczenie tylko w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Przez to Krychowiak grał w barwach AEK-u Ateny czy Al-Shabab. Teraz wszystko wskazuje na to, że pomocnik będzie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej.

Krychowiak podpisze kontrakt z nowym klubem. Ponowna współpraca z Michniewiczem

Do tej pory priorytetem Krychowiaka wydawał się powrót do Al-Shabab, w którym grał w poprzednim sezonie. - To jest kierunek numer jeden, ale do mojego agenta dzwoniły także inne kluby. Tu karty są jeszcze na stole, ponieważ w Al-Shabab następują duże zmiany organizacyjne. Trzeba jednak chwilę poczekać - mówił Krychowiak w rozmowie z portalem meczyki.pl. Do tego transferu finalnie nie dojdzie. Jego nowym zespołem będzie Abha Club, którego trenerem jest Czesław Michniewicz, czyli były selekcjoner reprezentacji Polski.

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" podaje, że Krychowiak przejdzie w poniedziałek testy medyczne, po których dołączy do nowego zespołu. Polak podpisze z Abhą roczną umowę z opcją jej przedłużenia o kolejny sezon. Transfer potwierdził też sam piłkarz, publikując na Twitterze wpis z emotikoną zegara oraz dłoni trzymającej długopis. Wcześniej do transferu odnosił się Michniewicz, publikując zdjęcie na Instagramie z dopiskiem "turkish coffee w oczekiwaniu na nową "6" z 'dalekiego' kraju". Warto dodać, że Krychowiak miał ofertę z innego klubu z Arabii Saudyjskiej, a także z Dubaju.

Al-Shabab zakończyło poprzedni sezon ligi saudyjskiej na trzecim miejscu, tuż za Al-Ittihad oraz Al-Nassr. Z kolei Abha Club będzie raczej zamieszane w walkę o utrzymanie. - Zadanie Michniewicza jest proste, ma ustabilizować pozycję w środku tabeli. Ma być trochę jak Mike Malone z Denver Nuggets, czyli ma być szkoleniowcem, który nie musi zrobić wyników na już, tylko stworzyć fundamenty na przyszłość - mówił Sport.pl Adam Błoński, ekspert od piłki azjatyckiej.

Krychowiak zagrał w 35 meczach poprzedniego sezonu w barwach Al-Shabab, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.