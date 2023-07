Krzysztof Piątek definitywnie odchodzi z Herthy Berlin. Wybrał nową ligę

Krzysztof Piątek występował w poprzednim sezonie na wypożyczeniu w Salernitanie, dla której strzelił cztery gole i miał pięć asyst w 33 meczach. Finalnie nie został wykupiony, więc na początku lipca wrócił do Herthy Berlin. Tam jednak wydaje się być skreślony, bo nie otrzymał powołania na letnie zgrupowanie w Austrii. - On może wyjechać z Berlina, by zacząć negocjacje i odejść - komentował Andreas Neuendorf, dyrektor sportowy Herthy. Umowa Piątka z Niemcami wygasała w czerwcu 2025 roku i dzięki niej zarabiał trzy mln euro rocznie.

Media: Krzysztof Piątek zmienia klub. Czas na nową ligę. Jednak nie Włochy

Ertan Suzgun z portalu oley.com oraz Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl zgodnie podają, że Krzysztof Piątek odchodzi na zasadzie transferu definitywnego z Herthy Berlin. Polak będzie kontynuował karierę w Turcji, a konkretniej w Basaksehirze Stambuł, który zakończył poprzedni sezon na piątym miejscu. We wtorek 18 lipca przejdzie testy medyczne, po których podpisze trzyletni kontrakt. Piątek może rywalizować w nowym klubie z innym polskim napastnikiem, czyli Patrykiem Szyszem, który zakończył sezon z sześcioma golami i pięcioma asystami w 41 meczach.

Czy Basaksehir to dobry ruch dla Piątka? "Ostatni sezon tego klubu to nieudane poszukiwanie nowego podstawowego napastnika, więc byłaby spora szansa na grę - przynajmniej na początku" - uważa Filip Cieśliński, ekspert od tureckiego futbolu. Warto dodać, że trenerem Basaksehiru jest Emre Belozoglu, a klub nie zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Hertha zainwestowała w Piątka 24 mln euro w styczniu 2020 roku. Teraz traci go bez kwoty odstępnego, ale zapewniła sobie bonusy w zależności od występów Polaka w lidze tureckiej.

Poza Szyszem Piątek może rywalizować o miejsce w podstawowym składzie z Włochem Stefano Okaką czy Senegalczykiem Philippe'em Kenym. Wcześniej media informowały, że Polakiem interesują się takie zespoły, jak Genoa, Hellas Verona, Al-Khaleej czy Sporting CP. Piątek nie będzie jedynym zawodnikiem z naszego kraju, który będzie teraz rywalizował w lidze tureckiej. W Fenerbahce jest Sebastian Szymański, a do Antalyasporu ma być wypożyczony Adam Buksa z Lens.