Wielki transfer Fenerbahce. Ważna informacja dla Szymańskiego

Przez ostatnie tygodnie wydawało się, że Sebastian Szymański trafi na kolejny sezon do Feyenoordu Rotterdam, do którego był wypożyczony z Dynama Moskwa dzięki wprowadzonym przepisom FIFA po inwazji Rosji na Ukrainę. Ostatecznie Polak zdecydował się na przenosiny do Fenerbahce, gdzie podpisał czteroletni kontrakt. Kwota transferu podawana w mediach jest różna, w zależności od źródła, natomiast z komunikatu klubu wynika, że Dynamo zarobiło na Szymańskim 9,75 mln euro. Po finalizacji tego ruchu Fenerbahce dokonuje kolejnych wzmocnień.

Szymański będzie miał komu asystować w Turcji. Wielki transfer do Fenerbahce

Po Szymańskim Fenerbahce ogłosiło kolejny wielki transfer. Do wicemistrza Turcji dołączył Dusan Tadić, który przed kilkoma dniami rozstał się z Ajaksem Amsterdam. Serb poprosił o rozwiązanie umowy, ważnej do końca czerwca 2024 roku. Teraz związał się kontraktem z nowym pracodawcą, który wygasa z końcem sezonu 24/25. - To wspaniałe uczucie być częścią tak wielkiego klubu. Fenerbahce ma wspaniałych kibiców, nie mogę się doczekać gry. Chcę wygrać wiele trofeów, ale potrzebujemy wsparcia fanów - mówił Tadić po ogłoszeniu transferu.

Sprowadzenie Tadicia jest więc kolejnym znakiem, że Fenerbahce chce odebrać tytuł Galatasaray. Poza Szymańskim i wspomnianym Serbem do klubu dołączył już Edin Dzeko (Inter Mediolan), Alexander Dijku (Strasbourg) czy Ryan Kent (Glasgow Rangers). A na tym nie koniec. Już w najbliższych dniach nowym zawodnikiem Fenerbahce ma zostać Dominik Livaković z Dinama Zagrzeb. To jedno z objawień minionych mistrzostw świata w Katarze, gdzie zdobył brązowy medal z reprezentacją Chorwacji. Na liście życzeń Turków znajduje się też Wilfried Zaha, dawniej związany z Crystal Palace.

Dzięki zajęciu drugiego miejsca w lidze tureckiej Fenerbahce będzie teraz rywalizować w II rundzie el. Ligi Konferencji Europy, która zostanie rozegrana na przełomie lipca i sierpnia. W poprzednim sezonie klub ze stolicy Turcji rywalizował w Lidze Europy, gdzie odpadł w 1/8 finału po zaciętym dwumeczu z Sevillą, czyli późniejszym triumfatorem rozgrywek. Nowy sezon tureckiej SuperLigi zacznie się 11 sierpnia. Fenerbahce zdobyło ostatni tytuł w sezonie 13/14, a w tamtym zespole grał m.in. Dirk Kuyt, Bruno Alves czy Emre Belozoglu.