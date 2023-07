Stało się! Zaprezentowali Messiego. Tysiące ludzi na trybunach [WIDEO]

W ostatnich tygodniach było jasne, że Leo Messi nie przedłuży kontraktu z Paris Saint-Germain. Media na całym świecie łączyły Argentyńczyka głównie z powrotem do Barcelony, gdzie mógłby wystąpić w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim. Ostateczny wybór Messiego padł na Inter Miami, czyli klub, który jest kojarzony z Davidem Beckhamem. Choć ruch został ogłoszony na początku czerwca, to na prezentację Messiego w nowych barwach trzeba było poczekać do połowy lipca.

Szaleństwo na prezentacji Messiego. "Jestem wzruszony"

Messi został zaprezentowany w barwach Interu Miami na DRV PNK Stadium, czyli na klubowym stadionie położonym w Fort Lauderdale na Florydzie. Na trybunach pojawił się komplet publiczności, czyli 18 tys. widzów. "Witamy w naszej rodzinie" - napisano na oficjalnym profilu Interu na Twitterze. - Jestem wzruszony, że mogę być w Miami. Nie mogę się doczekać treningów i rywalizacji w USA. Naszym celem jest wygrywanie. Jestem pewien, że to będzie dla mnie wspaniałe doświadczenie - mówił Messi w trakcie ceremonii, zwracając się do kibiców po hiszpańsku. Jego wystąpieniu towarzyszył m.in. pokaz fajerwerków.

Okazuje się, że cała operacja związana z transferem Messiego do Major League Soccer trwała trzy lata. - Ostatnie półtora roku było bardzo pracowite. Widziałem, że pod koniec maja zmierzamy do końca. Beckham komunikował się z Leo tylko na tematy piłkarskie, ponieważ wówczas jeszcze trwał sezon. Nie chciałem, żeby czuł presję - komentował Jorge Mas, większościowy udziałowiec Interu. Messi w ramach samego kontraktu z klubem zarobi 50-60 mln dolarów za sezon. Do tego trzeba też dodać benefity, które Argentyńczyk otrzyma od Adidasa oraz Apple TV.

Kiedy Messi zadebiutuje w nowych barwach? To prawdopodobnie nastąpi w nocy z piątku 21 na sobotę 22 lipca czasu polskiego, gdy Inter Miami zagra z meksykańskim Cruz Azul w ramach Pucharu Ligi. Na początku wartość biletów na to spotkanie oscylowała pomiędzy 360 a 9200 euro (1600 - 41000 tys. złotych), ale potem firma Vivid Seats oferowała wejściówki za 349 dolarów (1380 złotych). Warto dodać, że transfer Messiego nie był jedynym ruchem Interu w trakcie letniego okna. Do klubu dołączył już Sergio Busquets, a nie należy wykluczać, że wkrótce do nich dołączy też Jordi Alba.