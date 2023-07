Astronomiczne oczekiwania finansowe Luisa Fernandeza. Oferta przepadła

Wisła Kraków walczyła do samego końca o awans do ekstraklasy i powrót do tych rozgrywek po ledwie roku przerwy. Zespół prowadzony przez Radosława Sobolewskiego awansował do finału baraży, ale tam musiał uznać wyższość Puszczy Niepołomice (1:4). Bardzo ważnym punktem Wisły w poprzednim sezonie był Luis Fernandez, który strzelił 20 goli i miał osiem asyst w 32 meczach. Klub utrzymał u siebie Hiszpana po spadku, ale musiał stworzyć komin płacowy - zarabiał 120 tys. złotych miesięcznie. Finalnie stracił go z początkiem lipca bez kwoty odstępnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Była gwiazda Wisły mogła grać w Arabii Saudyjskiej. Ale oferta była za niska

W ostatnich tygodniach Fernandez był przymierzany do Legii Warszawa czy Lecha Poznań. Jego kandydatura była też łączona w mediach z Rakowem Częstochowa po tym, jak Ivi Lopez zerwał więzadła krzyżowe. Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl zapytał o Fernandeza bezpośrednio w Rakowie i usłyszał, że "nie ma tematu". Nie należy zatem wykluczać, że Hiszpan będzie kontynuował karierę poza Polską.

Portal weszlo.com podaje, że Fernandez był rozważany przez klub z Arabii Saudyjskiej. Mowa o Al-Batin, które właśnie spadło do drugiej ligi saudyjskiej, zajmując ostatnie miejsce w Saudi Pro League i zdobywając 20 punktów w 30 meczach. Fernandez miał niedawno na stole ofertę, która była dużo lepsza finansowo od tej, którą miał nie tak dawno w Wiśle. Ostatecznie stwierdził, że ta propozycja była niesatysfakcjonująca i ją odrzucił. "Finansowe oczekiwania Hiszpana są obecnie jego głównym problemem przy poszukiwaniu nowego pracodawcy" - czytamy w artykule.

Fernandez jest wychowankiem Deportivo La Coruna. Hiszpan, poza Depor, grał w takich klubach, jak CD Lugo, SD Huesca, Alcorcon, UCAM Murcia, Asteras Tripolis oraz Khor Fakkan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łącznie w Wiśle, do której trafił w styczniu zeszłego roku, zagrał 42 mecze, w których zdobył 23 bramki i miał dziewięć asyst.