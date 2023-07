To ma być następca wielkiego Berlusconiego. Skandal to jego drugie imię. Trafił swój na swego

12 czerwca w wieku 86 lat zmarł Silvio Berlusconi, który od dłuższego czasu zmagał się z przewlekłą białaczką. Dawniej był właścicielem Milanu, a w 2018 roku zaangażował się z Adriano Gallianim, swoim wieloletnim przyjacielem, w Monzę. Po dwóch latach klub awansował do Serie B, a w 2022 roku zaliczył historyczny awans do Serie A. Wiele transferów, a także postawienie na trenera Raffaele Palladino sprawiło, że Monza zakończyła sezon na 11. miejscu, co było dobrym wynikiem.

Po śmierci Berlusconiego zaczęły się dywagacje na temat tego, kto może przejąć Monzę z rąk rodziny Silvio. Pojawiły się wieści o inwestorach z Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych, ale też była mowa o zainteresowaniu z Chin czy Indii. Dziennik "Corriere dello Sport" przekazał z kolei, że nowym właścicielem Monzy mógłby zostać Evangelos Marinakis, który w swoim piłkarskim portfolio ma już Olympiakos Pireus i Nottingham Forest, z Berlusconim spotkał się przed jego śmiercią. I jeśli mielibyśmy spoglądać na obu biznesmenów pod kątem np. skandali obyczajowych, to można byłoby stwierdzić, że trafił swój na swego. I z Grekiem Monza na pewno by się nie nudziła.

Marinakis znaczy brak cierpliwości. Chce sukcesu tu i teraz

Majątek Marinakisa w 2019 roku był wyceniany na 650 mln dolarów. Największy zysk zdobył dzięki firmie spedycyjnej Maritime & Trading Corp, zajmującej się transportem morskim np. ropy naftowej. Dodatkowo jest udziałowcem telewizji MEGA, która pozwala mu kontrolować przekaz informacji w kraju. W 2016 roku Marinakis przejął kontrolę nad dwiema najważniejszymi gazetami w Grecji, czyli "To Vima" i "Ta Nea". Jego działania w greckim futbolu polaryzują całą społeczność.

Marinakis został właścicielem Olympiakosu w czerwcu 2010 roku i postawił sobie za cel, by utrzymać pozycję greckiego hegemona. Aż 10 z 13 sezonów pod jego wodzą kończyło się tytułem Olympiakosu - tylko w sezonach 2017/18 i 2022/23 triumfował AEK, a w rozgrywkach 2018/19 PAOK Saloniki. Przez lata styl Marinakisa się nie zmienił - lubił wydawać sporo pieniędzy i sprowadzać gwiazdy. Javier Saviola, Marcelo, James Rodriguez, Mathieu Valbuena, Kostas Manolas - to tylko część wielkich nazwisk. Na próżno szukać w Olympiakosie planu na długoterminowy rozwój. Właściciela interesuje tylko to, co jest tu i teraz.

Marinakis ma spory majątek, ale z tym w parze idą też wielkie wymagania. W 2018 roku potrafił ukarać piłkarzy grzywną w wysokości 400 tys. euro za to, że Olympiakos wygrał tylko trzy z ośmiu meczów. Potrafił wprost powiedzieć piłkarzom, że są słabi i zawodzą w ważnych momentach. Gdy Marinakis wchodził w rolę właściciela Olympiakosu, trenerem był Niemiec Ewald Lienen - wygrał trzy pierwsze mecze, ale przegrał 0:1 z Maccabi Tel Awiw w czwartym, przez co Olympiakos odpadł w eliminacjach do Ligi Europy. Marinakis zadziałał błyskawicznie i zwolnił Lienena, a na jego miejsce zatrudnił Ernesto Valverde.

Zwalnianie i zatrudnianie kolejnych szkoleniowców to jeden z motywów przewodnich krewkiego właściciela. Wkrótce Olympiakos zacznie 14. sezon z Marinakisem w tej roli, a zespół poprowadzi już 22. trener, czyli Hiszpan Diego Martinez. Dawniej biznesmen zatrudnił m.in. Besnika Hasiego (znanego polskim kibicom z Legii Warszawa) czy Paulo Bento (był kandydatem do objęcia reprezentacji Polski po Czesławie Michniewiczu).

Marinakis potrafił zrobić też dużo dobrego w Grecji. Jako były radny finansował w Pireusie nowe place zabaw i boiska piłkarskie dla najmłodszych. Zaangażował się też w pomoc, gdy w Grecji pojawiało się wielu migrantów z Afganistanu czy Syrii - organizował posiłki czy zbiórki odzieży dla potrzebujących. Gdy Szachtar Donieck grał z Olympiakosem w pierwszym meczu charytatywnym po inwazji Rosji na Ukrainę, zaoferował Szachtarowi pozostanie w Grecji na kilka tygodni, co potwierdził Darijo Srna, dyrektor klubu z Doniecka. W 2018 roku Marinakis przeznaczył milion euro na pomoc po tym, jak 103 osoby zginęły po pożarach lasów w okolicy Aten. Wokół biznesmena pojawia się wiele ciemnych chmur, ale nie można mu odmówić zaangażowania w działalność charytatywną.

Długa lista grzechów w Grecji. Nigdy nie został poważnie ukarany

Wracając do piłki nożnej - gdzie nie pojawił się Marinakis, tam były kontrowersje. Wystarczy wspomnieć o aferze Koriopolis, związanej z ustawianiem meczów, która wyszła na jaw w czerwcu 2011 roku. Nieprawidłowości wyszły dzięki pracy UEFA, która przyjrzała się rezultatom greckich drużyn z sezonu 2009/10. Marinakis był jedną z wielu podejrzanych osób, ale ostatecznie został uniewinniony. Gdy sprawa zbliżała się do końca, nagle odsunięty od niej został prokurator Arristidis Korreas. To pozwoliło magnatowi uniknąć sporych konsekwencji, mimo wielu zgromadzonych materiałów dowodowych.

Jedna afera to mało? Marinakis był też pośrednio zamieszany w to, że spłonęła piekarnia jednego z sędziów. Powód wydawał się prozaiczny - arbiter wyznał w mediach, że otrzymał wiele głosów z zewnątrz, by "pomóc" Olympiakosowi wygrać mecz z AO Xanthi. Na jego nieszczęście, ale też jego firmy, Olympiakos tego spotkania nie wygrał. I w tej sytuacji też Marinakis uniknął większych konsekwencji.

Na porządku dziennym były też interwencje Marinakisa na boisku, gdy miał obiekcje do pracy sędziów. W zeszłym sezonie tak się stało choćby przy meczach z Panathinaikosem Ateny (0:0) czy AEK-iem Ateny (1:3). W obu przypadkach sędziowie pochodzili z zagranicy - mowa o Portugalczyku Joao Pinheiro oraz Włochu Davide Massie. Magnat pilnował tego, by Olympiakos nie stracił swojej dominacji w kraju i by sędziowie podejmowali decyzje na korzyść jego klubu. Warto dodać, że w Grecji dawniej ukarano Ivana Savvidisa, prezesa PAOK-u Saloniki, który wtargnął na boisko z pistoletem - za to otrzymał sporą grzywnę i trzy lata zawieszenia. Takie sytuacje wydają się tam na porządku dziennym.

Macki Marinakisa sięgały w Grecji niemal wszędzie. Dawniej biznesmen był szefem ligi greckiej, a także wiceprezesem tamtejszej federacji. Marinakis był też oskarżony o handel narkotykami i udział w grupie przestępczej. W jego tankowcu, który znajdował się w porcie w Pireusie, wykryto dwie tony heroiny. Jak na to zareagował? Stwierdził w opublikowanym oświadczeniu, że padł ofiarą spisku, który wyszedł ze strony greckiego rządu. Ten wątek pojawił się w momencie awansu Nottingham Forest do Premier League, ale ostatecznie Marinakis uzyskał zezwolenie na prowadzenie klubu w brytyjskiej elicie.

Podbił grecki rynek, a teraz stara się być wśród najmożniejszych w Anglii

Marinakis jest właścicielem Nottingham Forest od maja 2017 roku, kiedy to kupił zespół za zaledwie 50 mln funtów. Poprzedni sezon był jego pierwszym w tej roli w Premier League, kiedy to Forest, po sporych kontrowersjach, wygrało 1:0 z Huddersfield w finale play-offów i wróciło do elity po 23 latach. Marinakis postanowił wówczas sięgnąć do portfela i kupił dwóch czołowych graczy Huddersfield, a trenera Carlosa Corberana zatrudnił w Olympiakosie, przez co doszczętnie osłabił rywala.

Grek zadbał o to, by o jego klubie było głośno także w trakcie działań na rynku i sprowadził łącznie 29 (!) piłkarzy w letnim i zimowym oknie transferowym, wydając na wzmocnienia blisko 200 mln euro. Od momentu objęcia Forest Marinakis zatrudnił łącznie ośmiu trenerów. Zaledwie dwóch z nich w pełni przepracowało cały sezon - mowa o Sabrim Lamouchim, który nie zdołał awansować do play-offów, ale odpowiadał za zespół w rozgrywkach 2019/20 i stracił pracę w trakcie kolejnego sezonu. Potem tej "sztuki" dokonał Steve Cooper, czyli obecny szkoleniowiec. Nawet zamieszanie w walce o utrzymanie w Premier League i słabsze wyniki nie sprawiły, że Walijczyk stracił posadę. Marinakis postanowił mu zaufać jeszcze bardziej, podpisując z trenerem nową umowę. Można powiedzieć, że zachował się wbrew sobie.

W Forest rośnie też pozycja jego 23-letniego syna Miltiadisa, który uczestniczy w działaniach transferowych i ma ważny głos w procesie decyzyjnym. Prawdopodobnie to on wkrótce przejmie całe imperium jego ojca. Choć warto dodać, że w latach 2017-21 za Forest głównie odpowiadał Ioannis Vrentzos, który był dyrektorem generalnym i prawą ręką Marinakisa. Magnat bardziej zaangażował się w Anglii przy okazji sezonu z awansem do Premier League.

Pewne jest jedno: z rodziną Marinakisów nie było, nie ma i nie będzie nudy. Gdy Monza awansowała do Serie A, we włoskich mediach pojawiało się mnóstwo informacji o wielkich planach transferowych klubu z Lombardii. Nawet Gianluca Di Marzio, czyli najbardziej znany dziennikarz w tym kraju pod kątem transferów podawał, że do beniaminka może dołączyć dwóch znanych Argentyńczyków, czyli Mauro Icardi i Paulo Dybala. Jeśli Marinakis przejmie Monzę w najbliższych dniach, to Włosi mogą być pewni, że o tym klubie w gazetach nadal będzie głośno. A nawet głośniej.