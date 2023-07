Chciała go Barcelona, wybrał 100 milionów euro. Kolejna gwiazda obsypana złotem

Saudyjczycy zamierzają się coraz mocniej rozpychać w piłkarskim świecie, dokonując transferów za wielkie pieniądze i płacąc ogromne pensje piłkarzom. Po Cristiano Ronaldo i jego, wtedy szokującym, ruchu do Al-Nassr i ligi saudyjskiej podobny kierunek obrali Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy czy Ruben Neves. Na tym działania szejków się nie kończą i wiele wskazuje na to, że niebawem do ich ligi dołączy kolejna gwiazda, która niedawno rywalizowała w finale Ligi Mistrzów.

Finalista Ligi Mistrzów wybrał 100 mln euro ponad Barcelonę. Transfer blisko finalizacji

Z informacji włoskich mediów wynika, że do Al-Nassr niebawem dołączy Marcelo Brozović z Interu Mediolan. Plotki o tym ruchu pojawiały się już od kilkunastu dni. Oba kluby doszły do porozumienia ws. kwoty transferu, wówczas ustalonej na 23 mln euro. Na samym początku Chorwat wydawał się nie być zainteresowany takim rozwiązaniem i czekał na działania ze strony Barcelony, która miała go na celowniku. Ostatecznie przekonały go wielkie pieniądze od Saudyjczyków - 100 mln euro za trzy lata gry - a także opieszałość ze strony mistrza Hiszpanii.

Gdy wydawało się, że transfer zmierza ku finalizacji, transakcja została zablokowana przez Inter, bo Al-Nassr nagle obniżyło proponowaną kwotę z 23 na 15 mln euro. Gianluca Di Marzio i Fabrizio Romano zgodnie podają, że kluby znów doszły do porozumienia, a Brozović finalnie będzie kosztował 18 mln euro. Zawodnik przeszedł testy medyczne w miniony piątek w Paryżu, zatem powinniśmy otrzymać oficjalny komunikat w tej sprawie w przeciągu najbliższych dni. Prawdopodobnym następcą Brozovicia w Interze Mediolan będzie Davide Frattesi z Sassuolo.

Brozović był piłkarzem Interu od stycznia 2015 roku, gdy najpierw został wypożyczony, a potem wykupiony z Dinama Zagrzeb za osiem mln euro. Łącznie Chorwat zagrał 330 meczów dla klubu z Mediolanu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 31 goli i zanotował 43 asysty. Dodatkowo wygrał z Interem mistrzostwo Włoch, dwa krajowe puchary i dwa Superpuchary, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie.

Warto podkreślić, że Brozović nie będzie ostatnim ruchem Al-Nassr przed rozpoczęciem nowego sezonu. Kwestią czasu wydaje się transfer Seko Fofany z Lens za kwotę nieco poniżej 30 mln euro. Pojawi się też nowy trener, a konkretniej Luis Castro z Botafogo w miejsce Chorwata Denko Jelicicia, który dokończył poprzedni sezon po zwolnieniu Rudiego Garcii. Al-Nassr zakończyło minione rozgrywki na trzecim miejscu, tuż za Al-Ittihad i Al-Hilal.