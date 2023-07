Nowy trener Ronaldo. Mógł iść po mistrzostwo Brazylii. Wolał Saudyjskie miliony

Al-Nassr może mówić o niedosycie po poprzednim sezonie, bo klub z Rijadu zakończył go bez żadnego trofeum. Nie pomógł nawet transfer Cristiano Ronaldo, który strzelił 14 goli w 19 meczach. Wygląda na to, że Al-Nassr wyciągnął wnioski i ma zamiar wydatnie wzmocnić kadrę przed nowymi rozgrywkami. Do zespołu ma dołączyć Seko Fofana z RC Lens czy Marcelo Brozović z Interu Mediolan. Wiele też wskazuje na to, że wkrótce poznamy też nowego trenera Ronaldo i spółki.

To ma być nowy trener Ronaldo i spółki w Al-Nassr. Otrzymał wyjątkową rekomendację

Al-Nassr pozostaje bez trenera od kwietnia tego roku, gdy Rudi Garcia został zwolniony za słabsze wyniki i gorsze relacje z piłkarzami. Sezon dokończył Chorwat Denko Jelicić, ale klub chce teraz postanowić na nowego trenera. Włoskie media informowały, że Al-Nassr kusiło Luciano Spallettiego, byłego trenera Napoli, który odszedł z klubu po zdobyciu mistrzostwa Włoch. Teraz wygląda na to, że sytuacja powoli się klaruje i wkrótce poznamy nowego trenera Al-Nassr. Ma nim być Portugalczyk Luis Castro, którego władzom rekomendował sam Cristiano Ronaldo.

Castro był związany od marca zeszłego roku z brazylijskim Botafogo, ale jego umowa wygasała z końcem 2023 roku. Portugalczyk postanowił odejść mimo faktu, że jego klub jest liderem ligi brazylijskiej po 12 meczach i wydaje się pewnie zmierzać po mistrzostwo. Botafogo potwierdziło rozstanie z Castro w mediach społecznościowych, argumentując to chęcią prowadzenia zagranicznego klubu - czyli Al-Nassr. Wkrótce powinien się pojawić oficjalny komunikat od Saudyjczyków, że Castro objął drużynę z Rijadu.

Do tej pory Castro prowadził takie kluby, jak FC Porto, Rio Ave, Chaves, Vitoria Guimaraes, Szachtar Donieck, Al-Duhail czy wspomniane Botafogo. Jego zadaniem w Al-Nassr będzie walka o mistrzostwo ligi arabskiej. Poprzedni sezon klub zakończył na trzecim miejscu, tuż za Al-Ittihad i Al-Hilal. Mimo braku wygranego trofeum Ronaldo zapowiedział, że zostaje w Al-Nassr. - Chcę tutaj kontynuować moją karierę i tak będzie. Jeśli władze ligi saudyjskiej zrobią wszystko to, co planują, to za pięć lat będzie to jedna z pięciu najlepszych lig na świecie - komunikował Portugalczyk.