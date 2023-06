Krystian Bielik przekazał kluczową wiadomość. I od razu "zadbał" o komentarze

Krystian Bielik nie zagrał ani jednej minuty w trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski, na którym nasza kadra grała towarzysko z Niemcami (1:0), a także "walczyła" o punkty w eliminacjach Euro 2024 w wyjazdowym spotkaniu z Mołdawią (2:3). Mimo to zapisał się w świadomości kibiców, ale przez swój chamski komentarz w mediach społecznościowych, gdzie odpowiedział internaucie na jego wpis o "zabawie Polaków w Kiszyniowie". "Zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie" - pisał wówczas Bielik. Ostatecznie wtedy przeprosił za swoje zachowanie.

Przyszłość klubowa Krystiana Bielika jest już w pełni wyjaśniona. Pomocnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Birmingham City i podpisał trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą. Derby County prawdopodobnie na nim zarobiło około miliona funtów. - Jestem bardzo podekscytowany. Pracowaliśmy nad tym przez ostatnie kilka tygodni i rozmawialiśmy z klubem o całym projekcie i co chcemy osiągnąć. Miniony rok był dla mnie i dla klubu naprawdę dobry. A teraz chcemy osiągnąć jeszcze więcej - mówił Bielik, tuż po podpisaniu kontraktu.

"Nie mogło to się skończyć inaczej, bardzo się z tego cieszę. Witam z powrotem. Jestem bardziej głodny niż kiedykolwiek, by osiągnąć wielkie rzeczy. Dam z siebie wszystko na boisku i poza nim. Do zobaczenia wkrótce" - napisał Bielik na Instagramie, zwracając się do kibiców Birmingham City. Przy okazji reprezentant Polski ograniczył dostęp do komentarzy, prawdopodobnie żeby nie otrzymać wpisów nawiązujących do jego chamskiej odpowiedzi.

Bielik był wypożyczony do Birmingham City w poprzednim sezonie, w którym strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę w 37 meczach. Klub wtedy zakończył sezon na 17. miejscu z dziewięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Warto dodać, że powrót Bielika do Birmingham City był absolutnym priorytetem dla tego zespołu. Wcześniej Polak był łączony z Charlotte FC, klubem, który występuje w Major League Soccer i gra tam trzech naszych zawodników: Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński.

Birmingham City to ósmy klub w karierze Bielika. Wcześniej występował w takich zespołach, jak Górnik Konin, Lech Poznań, Legia Warszawa, Arsenal, Walsall, Charlton Athletic oraz Derby County. Birmingham City zacznie nowy sezon Championship 5 sierpnia o godz. 16:00 od wyjazdowego spotkania ze Swansea City.