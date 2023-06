Saudyjczycy kuszą byłego trenera Polaków. Jest odpowiedź

W minionym sezonie Luciano Spalletti osiągnął historyczny sukces z Napoli, zdobywając mistrzostwo Włoch po raz pierwszy od 33 lat. Pierwotnie wydawało się, że trener przedłuży kontrakt i będzie budować potęgę na południu Włoch, ale ten ostatecznie zdecydował się odejść, by zrobić sobie rok przerwy. Na taki scenariusz zgodę wyraził prezes Aurelio De Laurentiis. - Nie będę w tym czasie pracował w żadnym innym klubie, będę odpoczywał. Szczerze powiedziałem prezydentowi, że z szacunku do klubu muszę zrobić sobie rok przerwy, jestem trochę zmęczony - tłumaczył Spalletti pod koniec maja.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Były trener Napoli kuszony przez klub z Arabii Saudyjskiej. Jest odpowiedź Włocha

Mimo deklaracji o roku przerwy od pracy, szybko pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie Spallettiego do roli trenera. Portal tuttomercatoweb.com informował, że do Włocha zgłosiło się Al-Nassr, które oferowało mu pensję w wysokości 15-20 mln euro za sezon. Aby ten scenariusz się ziścił, Spalletti musiałby najpierw dojść do porozumienia z De Laurentiisem, by zerwać kontrakt, podpisany do czerwca przyszłego roku. Trener odrzucił tę propozycję i przez najbliższe miesiące chce oddać się rodzinie.

Al-Nassr szuka nowego trenera od połowy kwietnia tego roku, gdy zdecydował się rozstać z Rudim Garcią. Sezon dokończył Chorwat Dinko Jelicić, kończąc rozgrywki ligi saudyjskiej na drugim miejscu, tuż za Al-Ittihad. Na kogo może zdecydować się Al-Nassr po odmowie ze strony Spallettiego? Tuttomercatoweb uważa, że nowym priorytetem jest Luis Castro z Botafogo, a alternatywą określono Luiza Felipe Scolariego, który przed kilkoma dniami objął Atletico Mineiro.

Poza poszukiwaniem nowego trenera Al-Nassr koncentruje się na wzmocnieniu składu. Wygląda na to, że kwestią czasu jest przyjście Marcelo Brozovicia z Interu Mediolan za 23 mln euro. Poza tym do zespołu mają dołączyć Hakim Ziyech z Chelsea, Saul Niguez z Atletico Madryt czy William Carvalho z Realu Betis. Miało też dojść do spotkania przedstawicieli Al-Nassr z otoczeniem Antoine'a Griezmanna, piłkarza Atletico Madryt.