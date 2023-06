Boruc zagra w Szkocji. Ale nie Artur. Może wystąpić w europejskich pucharach

Szkocja i Boruc - to połączenie najbardziej kojarzy się z Arturem Borucem, który zakończył karierę latem zeszłego roku. Bramkarz występował w barwach Celtiku Glasgow w latach 2005-10 i w tym czasie zdobył trzy mistrzostwa Szkocji oraz trzy krajowe puchary. Były reprezentant Polski zagrał wtedy blisko 200 spotkań w barwach Celtiku. Teraz ponownie będziemy mogli usłyszeć o Borucu w lidze szkockiej. Tym razem jednak mowa o kuzynie Artura, Maksymilianie.

Kuzyn Artura Boruca zagra w Szkocji. Nowy klub walczy o puchary. "Ma duży potencjał"

20-letni bramkarz ponownie zmienił klub. Tym razem postanowił dołączyć do szkockiego Hibernian, z którym podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Polak przebywał tam na testach w marcu tego roku i najwyraźniej spodobał się nowemu pracodawcy. - Mieliśmy przyjemność mieć Maksa na testach w poprzednim sezonie i mogliśmy zobaczyć, że ma duży potencjał. Naprawdę go polubiliśmy jako człowieka i nie możemy się doczekać, aby pomóc rozwinąć różne atrybuty w jego grze - stwierdził Lee Johnson, trener Hibernian.

Hibernian jest piątym klubem Boruca w karierze. Wcześniej bramkarz grał dla szwedzkiej Husqvarna FF, a potem występował w drużynach młodzieżowych Stoke City, West Bromwich Albion oraz Śląska Wrocław. Boruc trafia do nowego klubu bez kwoty odstępnego, ponieważ jego umowa ze Śląskiem wygaśnie z końcem czerwca i obie strony nie zdecydowały się na dalszą współpracę. Hibernian zakończyło poprzedni sezon ligi szkockiej na piątym miejscu i będzie grać w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Wychowany w Szwecji Maksymilian Boruc dwa lata temu w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że ma zamiar reprezentować Polskę. Jednocześnie przyznał, że niewiele go łączy z Arturem. - Artur to daleka rodzina od strony ojca. Wciąż nie wymieniliśmy ze sobą nawet jednego słowa. Wiele osób myśli, że skoro jestem spokrewniony z Arturem, to na pewno udało mi się coś wywalczyć samym nazwiskiem. Prawda jest jednak taka, że nazwisko w niczym mi nie pomogło. Nawet moja chęć gry na bramce nie miała nic wspólnego z Arturem - komentował nowy gracz Hibernian.