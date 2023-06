Rosjanie piszą o Rybusie. Nie mogą się nadziwić. "Nie rozumiem"

Poprzedni sezon w wykonaniu Macieja Rybusa był znacząco poniżej oczekiwań. Defensor zagrał 12 meczów dla Spartaka Moskwa, notując jednego gola i jedną asystę. W rundzie wiosennej Polak zagrał tylko jedno spotkanie, a rosyjskie media nazwały go najgorszym zawodnikiem pierwszej części sezonu. Ostatecznie obie strony zdecydowały się na rozstanie po zaledwie jednym roku, mimo ważnej umowy do czerwca przyszłego roku. - Mam dużo czasu, właśnie zerwałem kontrakt ze Spartakiem, więc się nie martwię. Mam różne opcje, musimy pomyśleć, co dalej - komentował Rybus w rozmowie z RB Sport.

Rosjanie skrytykowali Rybusa za transfer do Rubina. "Nie rozumiem"

Rybus zdecydował się kontynuować karierę w lidze rosyjskiej i przeniósł się do Rubina Kazań, beniaminka Premier Ligi, podpisując z nim roczną umowę. Rosjanie skrytykowali ten ruch, a w tym gronie znalazł się m.in. Igor Korniejew. - Nie rozumiem tego, nie mam odpowiedzi na to, czy Rubin faktycznie go potrzebuje. Ale może to dlatego, że trener Raszid Rahimow zna jego potencjał. Niemniej gra, jaką Rybus pokazywał ostatnio, była rozczarowująca - stwierdził były zawodnik CSKA Moskwa w rozmowie z Match TV. Rahimow miał okazję pracować z Rybusem w Tereku Grozny w latach 2013-2016.

A jak ten transfer tłumaczył sam Rybus? - Temat pojawił się jakieś dwa tygodnie temu. Spotkałem się z trenerem Rahimowem, z którym miałem okazję pracować w Tereku. Dlatego długo się nie wahałem. Ostatnio nie grałem wiele w Spartaku, więc chcę udowodnić, że potrafię grać na wysokim poziomie. To zrozumiałe, że powrót do tego poziomu zajmie trochę czasu. Będę pracował na sto procent i chcę pomóc Rubinowi, by ten dobrze radził sobie w Premier Lidze - komentował reprezentant Polski, cytowany przez oficjalną stronę internetową Rubina.

Z kolei Roman Oreszczuk, który monitorował transfer Rybusa do Rubina Kazań przyznał, że Polak cieszył się zainteresowaniem zagranicznych zespołów, a poza Rubinem miał oferty z dwóch innych rosyjskich drużyn. - Maciek ma rodzinę w Rosji i chciał być blisko niej. Wybraliśmy Rubina, bo zainteresowanie wyraził trener. Jestem zadowolony z tego transferu i mam nadzieję, że Rybus będzie miał trening meczowy, bo Rahimow chce go zobaczyć w akcji - tłumaczył agent w rozmowie z portalem metaratings.ru.

Rubin Kazań jest czwartym rosyjskim klubem w karierze Rybusa. Wcześniej defensor występował w barwach wspomnianego Tereka Grozny (lata 2012-2016), Lokomotiwu Moskwa (2017-2022) oraz Spartaka Moskwa (sezon 22/23). Rubin Kazań zdobył dwa mistrzostwa Rosji w swojej historii - ostatnie w sezonie 08/09.