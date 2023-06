Polowali na Messiego. Zadowolili się inną gwiazdą. Saudyjczycy biją rekord. Trzykrotnie

O możliwym odejściu Rubena Nevesa z Wolverhampton media informowały już od kilkunastu miesięcy. Latem zeszłego roku jednym z wymienianych kierunków był Manchester United, ale i tak najwięcej plotek pojawiało się w kontekście odejścia do Barcelony, gdzie Neves mógłby zastąpić Sergio Busquetsa. Był też pomysł wymiany, dzięki której Neves wylądowałby w Katalonii, a do Anglii trafiłby Ansu Fati. Ostatecznie Portugalczyk zdecydował się na zupełnie inny kierunek. Zdecydowanie bardziej egzotyczny.

Oficjalnie: Al-Hilal pobija rekord transferowy. Wielki transfer Nevesa

W ostatnich dniach media zaczęły podawać, że Neves jednak nie trafi do Barcelony, a przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, konkretnie do Al-Hilal. Teraz ten transfer stał się faktem, o czym Al-Hilal poinformowało w mediach społecznościowych. Według medialnych doniesień Wolverhampton zainkasuje za pomocnika z Portugalii aż 55 mln euro, a sam Neves podpisze trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą. Tym samym Al-Hilal pobiło rekord transferowy w Arabii Saudyjskiej. Do tej pory najwięcej kosztował Matheus Pereira, który trafiał do Al-Hilal za 18 mln euro w sierpniu 2021 roku z West Bromwich Albion.

Neves pożegnał się też z kibicami Wolverhampton w krótkim nagraniu w mediach społecznościowych. "Sześć lat to bardzo długo. Odchodzę jako piłkarz, ale zawsze będę 'Wilkiem'. To tysiące wspomnień, które zostaną na zawsze. Dziękuję za wszystko" - przekazał Portugalczyk. Neves trafia do zespołu, który zakończył zmagania na trzecim miejscu w lidze saudyjskiej, tuż za Al-Ittihad i Al-Nassr. W jego barwach występuje m.in. Argentyńczyk Luciano Vietto, Malijczyk Moussa Marega czy Nigeryjczyk Odion Ighalo.

To oczywiście nie koniec wielkich transferów do Arabii Saudyjskiej. Niedawno do ligi saudyjskiej trafił Karim Benzema czy N'Golo Kante. Wkrótce tamtejsze kluby powinni zasilić tacy zawodnicy, jak Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Hirving Lozano, Marcelo Brozović, Callum Hudson-Odoi, Thomas Partey czy Bernardo Silva. To wszystko miało być związane z promocją kandydatury do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku, ale zdaniem mediów, Saudyjczycy się z tego wycofali i mają spróbować swoich sił w kontekście turnieju w 2034 roku.