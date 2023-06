Di Maria wybrał klub. Nie podąży za Messim. Trafi do mistrza i zagra w LM. To wielki powrót

Rok - tyle trwała przygoda Angela Di Marii z Juventusem. Wydawało się, że Argentyńczyk pozostanie w lidze włoskiej na dłużej, ale ostatecznie obie strony nie porozumiały się ws. nowego kontraktu. Juventus zakończył sezon 22/23 bez żadnego trofeum. "To koniec trudnego oraz skomplikowanego etapu w mojej karierze. Chciałem pomóc klubowi w zdobywaniu trofeów, ale to nie wyszło, więc odchodzę z gorzkim smakiem" - napisał Di Maria w oświadczeniu do kibiców na Instagramie. Bywały nawet takie momenty, gdy żona piłkarza atakowała w mediach Massimiliano Allegriego. A co dalej w karierze Di Marii?

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Di Maria wraca do byłego klubu. "Wyłącznie tego chciał". Zagra w Lidze Mistrzów

Do tej pory wydawało się, że Di Maria mógłby kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podawał 8 czerwca, że Inter Miami sprawdzał możliwość sprowadzenia Argentyńczyka, który dobrze zna się z Leo Messim. Pojawiały się wtedy wieści, że Di Maria jednak nie traktuje opcji z Major League Soccer jako najpoważniejszej. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że skrzydłowy, mimo 35 lat na karku, pozostanie w Europie. Ale nie w lidze TOP5.

Di Maria ma zostać nowym piłkarzem Benfiki i związać się umową ważną do końca czerwca przyszłego roku. Fabrizio Romano podaje, że negocjacje są już w końcowej fazie, a do ustalenia zostało wyłącznie kilka szczegółów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższych dniach Benfica oficjalnie poinformuje o sprowadzeniu Di Marii. "Angel chciał wyłącznie powrotu do Benfiki, to kwestia czasu" - czytamy w tweecie Romano. Warto dodać, że Di Maria wraca do Lizbony po trzynastu latach.

Argentyńczyk trafiał do Benfiki latem 2007 roku za osiem mln euro z Rosario Central. Łącznie spędził trzy sezony na Estadio Da Luz, po czym odszedł za 33 mln euro do Realu Madryt. Di Maria zagrał dla Benfiki 121 oficjalnych spotkań, w których strzelił 15 goli i zanotował 28 asyst. W latach 2007-2010 wygrał mistrzostwo Portugalii z Benfiką, a także dwa krajowe puchary. Warto dodać, że Benfika zakończyła poprzedni sezon z mistrzostwem kraju, więc zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów.

Di Maria zaczynał karierę w Rosario Central, a potem grał dla wspomnianej Benfiki, Realu Madryt, a także Manchesteru United, Paris Saint-Germain oraz Juventusu. W minionym sezonie zagrał 40 meczów dla Juve, w których strzelił osiem goli i zaliczył siedem asyst.