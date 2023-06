Nowe wieści ws. transferu Krystiana Bielika! Ruszyły negocjacje

Krystian Bielik spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu do Birmingham City. Łącznie zagrał w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach, notując w nich jednego gola i jedną asystę. Birmingham nie miało jednak opcji wykupu Bielika, co oznaczało, że Polak wraca z początkiem lipca do Derby County, występującego na poziomie League One (trzecia liga angielska - red.). Jego umowa z Derby wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wygląda na to, że Bielik może definitywnie zmienić klub w najbliższym oknie transferowym.

Bielik coraz bliżej zmiany klubu. Odejdzie z Derby County na stałe

John Percy z dziennika "Daily Telegraph" podaje, że Bielik może wrócić do Birmingham City na stałe. Klub podjął się negocjacji z Derby County, a zdaniem powyższego źródła "rozmowy nadal trwają". Ile Polak mógłby kosztować starego-nowego pracodawcę? "Daily Telegraph" pisze o kwocie w okolicy miliona funtów (około 1,1-1,2 mln euro). Warto przypomnieć, że Derby County kupowało Bielika z Arsenalu w sierpniu 2019 roku za 8,2 mln euro.

A możliwym powrocie do Birmingham City Bielik mówił pod koniec maja w rozmowie z TVP Sport. - Wiem, że jest duże zainteresowanie ze strony Birmingham City. Mam sygnał, że trener i zarząd klubu chcą mnie w drużynie. Trzeba usiąść, porozmawiać i przedyskutować tę opcję. Wszystko toczy się w spokojnym tempie i myślę, że więcej może się wyklarować na przełomie czerwca i lipca. Nie sądzę, że zostanę w League One. Nie słyszałem jeszcze nic na temat mojej przyszłości w Derby. Mój agent jest w kontakcie z klubem - tłumaczył reprezentant Polski.

Wcześniej Bielik był przymierzany do transferu do Charlotte FC, klubu z Major League Soccer, w którym występuje już trzech Polaków: Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński. Teraz wygląda na to, że pomocnik wciąż będzie występował w Wielkiej Brytanii, a konkretniej na zapleczu Premier League. Birmingham City spełni prośbę trenera Johna Eustace'a, który uważał transfer definitywny Bielika za absolutny priorytet.

Birmingham City zakończyło poprzedni sezon Championship na 17. miejscu z 53 punktami i przewagą dziewięciu nad strefą spadkową.