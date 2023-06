Luis Suarez powiedział, co myśli o dołączeniu do Messiego w Interze Miami

Saga transferowa z udziałem Leo Messiego skończyła się relatywnie szybko. Argentyńczyk nie przedłużył kontraktu z Paris Saint-Germain i zdecydował się dołączyć do Interu Miami, czyli klubu zarządzanego przez Davida Beckhama. "W Miami Messi może czuć się jak w domu. Duża część miasta jest hiszpańskojęzyczna, nawet na samym stadionie Interu kibicowskie przyśpiewki są w tym języku" - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. Na sprowadzeniu Messiego Beckham nie zamierza się zatrzymywać, a to może oznaczać kolejne ciekawe ruchy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski potwierdza! Kapitalna wiadomość dla Polaków

Suarez dołączy do Messiego w MLS? Urugwajczyk zabrał głos. "Jestem szczęśliwy"

Przy okazji transferu Leo Messiego do Interu Miami pojawiły się spekulacje ze strony argentyńskich dziennikarzy, że do niego mogliby dołączyć byli koledzy z Barcelony. Jednym z wymienionych graczy był Luis Suarez. Urugwajczyk odniósł się do tych plotek w rozmowie z rodzimym dziennikiem "El Observador". - To nieprawdziwe informacje, to niemożliwe. Jestem bardzo szczęśliwy w Gremio i mam ważny kontrakt do końca 2024 roku - powiedział Suarez, ucinając plotki.

Luis Suarez trafił do brazylijskiego Gremio na początku 2023 roku. Od tego momentu zagrał w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedenaście goli i zanotował osiem asyst. Na pół roku przed mistrzostwami świata w Katarze Suarez wrócił do ojczyzny, gdzie występował w barwach Club Nacional i zdobył mistrzostwo kraju. O możliwych przenosinach Urugwajczyka do Major League Soccer mówiło się już przy okazji odejścia z Atletico Madryt, ale wtedy był łączony z Los Angeles Galaxy.

Zdaniem ESPN, jeden z byłych kolegów Messiego z Barcelony może faktycznie trafić do Interu Miami. Mowa o Sergio Busquetsie, który z końcem czerwca nie będzie związany umową z klubem z Katalonii. Hiszpan prowadzi negocjacje z Interem Miami, ale nie jest to jedyny zespół, który się nim zainteresuje, ponieważ chętnie widziałby go u siebie Al-Nassr i Al-Hilal.

Inter Miami zawodzi w tym sezonie Major League Soccer. Zespół prowadzony przez Javiera Moralesa zajmuje ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej i wygrał tylko pięć z szesnastu meczów w lidze. Ich ostatnia wygrana w tych rozgrywkach miała miejsce 14 maja w starciu z New England Revolution (2:1), a od tej pory nie wygrali żadnego z pięciu kolejnych spotkań.