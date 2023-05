Upadał wiele razy. Czas na jeszcze większy zjazd. Balotelli na peryferiach futbolu

Inter Mediolan, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marsylia, Brescia, Monza, Adana Demirspor i FC Sion - to kluby, które w trakcie seniorskiej kariery reprezentował Mario Balotelli. Włoch zapowiadał się na wielkiego napastnika, ale w ostatnich miesiącach zauważalny u niego jest zjazd. - Myślę, że moim największym błędem w karierze było odejście z Manchesteru City. Mogłem tu być, jak Sergio Aguero. Gdybym w tamtym czasie, miał takie samo podejście jak teraz, prawdopodobnie mógłbym zdobyć Złotą Piłkę - mówił Balotelli w rozmowie z "The Athletic". Teraz może trafić do kolejnego klubu.

Balotelli zanotuje jeszcze większy zjazd? Może trafić do ligi rumuńskiej

Rumuńska "Gazeta Sporturilor" informuje o wielkich planach transferowych FC Rapidu 1923 (dawniej Rapid Bukareszt) na kolejny sezon. Zespół prowadzony przez Adriana Mutu liczy na zdobycie czwartego tytułu mistrzowskiego w historii i chce tego dokonać, sprowadzając wcześniej m.in. Mario Balotelliego. Włoski napastnik byłby chętny na transfer do ligi rumuńskiej, ale postawił klubowi jeden warunek. Mowa o milionie euro, który miałby otrzymać w ramach premii za podpis.

Mario Balotelli od lata zeszłego roku jest piłkarzem szwajcarskiego Sionu, dla którego strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę w 20 meczach. Sporo jednak mówiło się o jego niestosownym zachowaniu na boisku i poza nim. W trakcie meczu z FC Basel pokazywał kibicom rywali m.in. środkowy palec, a po zawieszeniu przez tamtejszą federację nazwał ją mafią. Kibice Sionu irytowali się brakiem zaangażowania napastnika i spalili jego koszulkę w ramach manifestacji. Do tego dochodziły absencje na treningach czy fakt, że został znaleziony pijany na mieście.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że Mario Balotelli nie byłby jedynym wielkim transferem Rapidu 1923 w letnim oknie. Rumuńskie media podają, że klub chciałby sprowadzić jeszcze Catalina Cirjana z drużyny młodzieżowej Arsenalu oraz Alena Halilovicia, dawniej związanego z Milanem czy FC Barceloną. Rapid zajmuje piąte miejsce w grupie mistrzowskiej ligi rumuńskiej z 35 punktami i traci 11 do prowadzącego Farulu Constanta.