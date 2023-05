Gdańsk stracił ekstraklasę. Ale może gościć Ligę Mistrzów

Lechia Gdańsk spadła po 15 latach z ekstraklasy, tracąc matematyczne szanse na utrzymanie na trzy kolejki przed końcem sezonu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy klub z Trójmiasta będzie grał w I lidze, bo przez fatalną sytuację finansową ciąży na nim widmo spadku do IV ligi. Portal meczyki.pl podawał, że piłkarze złożyli wezwania do zapłaty zaległych pensji, ponieważ nie otrzymują wynagrodzenia od dwóch miesięcy. Jeśli do połowy maja nie uda się uregulować płatności, to dojdzie do tego kwietniowa pensja. Gdyby Lechia nie wypełniła należności, to piłkarze będą mogli po czasie rozwiązywać umowy z winy klubu.

W związku z utratą ekstraklasy władze miasta Gdańsk mogą mieć problem z utrzymaniem stadionu Polsat Plus Arena. Ale mogą wkrótce otrzymać bardzo ciekawą ofertę.

Szachtar Donieck znów będzie grał mecze w Polsce? Ale teraz nie w Warszawie

Wiele wskazuje na to, że Szachtar Donieck zostanie mistrzem Ukrainy, a co za tym idzie, będzie walczył o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, zaczynając od fazy play-off. Ze względu na trwającą wojnę scenariusz zakładający granie domowych meczów w europejskich pucharach poza granicami kraju, jest bardzo prawdopodobny. Tym razem Szachtar nie będzie stacjonował w Warszawie, ponieważ stołeczna Legia sama będzie grała swoje mecze w el. Ligi Konferencji Europy.

Portal meczyki.pl podaje, że mistrz Ukrainy może rozgrywać "domowe" mecze w Gdańsku, a konkretniej na Polsat Plus Arenie Gdańsk, na której Lechia rywalizowała na poziomie ekstraklasy. Po spadku do I ligi klub może się przenieść na Stadion Gdańskiego Ośrodka Sportu, położony przy ul. Traugutta 29. Warto przypomnieć, że rozmowy Szachtara Donieck z władzami Gdańska toczyły się już w zeszłym roku. Wtedy zaproponowane warunki finansowe nie odpowiadały władzom miasta.

W poprzednim sezonie Szachtar Donieck grał mecze na stadionie Legii Warszawa w trakcie fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie rywalizował z Celtikiem Glasgow, Realem Madryt i RB Lipsk. Później też występował w Warszawie podczas fazy pucharowej Ligi Europy, gdzie najpierw Szachtar wyeliminował francuskie Stade Rennais, a potem odpadł w 1/8 finału, przegrywając 2:8 z Feyenoordem Rotterdam. Wtedy asystę przy jednej z bramek Feyenoordu zanotował Sebastian Szymański.