Hit! Finał Pucharu Grecji ma się odbyć w Polsce. Jest reakcja PZPN

W ostatnich dniach o lidze greckiej stało się głośno, gdy miało dojść do skandalu na lotnisku pomiędzy kibicami a Pawłem Raczkowskim i jego asystentami, którzy mieli sędziować spotkanie AEK-u Ateny z Arisem Saloniki. Greckie media wówczas podsycały aferę i zarzucały arbitrom, że byli pijani. Potem okazało się, że polscy sędziowie padli ofiarą prowokacji. Na tę sprawę zareagowała UEFA, która nie zgadza się na dalsze zapraszanie najlepszych sędziów z zagranicy na mecze w Grecji. Teraz okazuje się, że Grecja może zawitać... do Polski.

Grecja zawita do Polski. Finał pucharu AEK - PAOK ma odbyć się w Sosnowcu

Portal meczyki.pl informuje, że finał Pucharu Grecji pomiędzy AEK-iem Ateny a PAOK-iem Saloniki, zaplanowany na 24 maja, ma odbyć się poza granicami tego kraju. Władze tamtejszej federacji zwróciły się do Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby uzyskać zgodę na rozegranie tego finału w Polsce. Tutaj wytypowano nowo otwarty stadion Zagłębia Sosnowiec, czyli ArcelorMittal Park, który łącznie może pomieścić 11 600 kibiców.

Zgodnie z informacjami "Meczyków", PZPN miał już wyrazić zgodę na rozegranie tego spotkania w Sosnowcu. Wiele wskazuje jednak na to, że mecz nie odbędzie się z udziałem publiczności, a jedynie z zaproszonymi gośćmi. I wygląda na to, że w tym spotkaniu wystąpią reprezentanci Polski - Damian Szymański w barwach AEK-u, a Tomasz Kędziora w drużynie z Salonik, do której jest wypożyczony z Dynama Kijów.

Ostatnim zwycięzcą Pucharu Grecji jest Panathinaikos Ateny, który w zeszłym roku wygrał 1:0 z PAOK-iem Saloniki. W tym sezonie PAOK wyeliminował drużynę Tymoteusza Puchacza po dwumeczu w ćwierćfinale. Do tej pory najwięcej puchar wygrywał Olympiakos Pireus (28). AEK Ateny triumfował w tych rozgrywkach 15 razy (ostatni raz w sezonie 15/16), a PAOK osiem razy (ostatnio w sezonie 20/21).