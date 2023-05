Skorża zwrócił się do kibiców po wygraniu Ligi Mistrzów. Piękne słowa

Maciej Skorża zdobył pierwsze trofeum w roli trenera Urawa Red Diamonds, które objął w lutym tego roku. Japończycy pokonali 2:1 w finałowym dwumeczu faworyzowany Al-Hilal. Tym samym Skorża został pierwszym polskim trenerem z wygraną Azjatycką Ligą Mistrzów i jest drugim Polakiem w historii, który ma na swoim koncie kontynentalny puchar. W 1981 i 1990 roku Stefan Żywotko wygrał afrykański Puchar Mistrzów Krajowych z algierskim JS Kabylie.

Skorża zwrócił się do kibiców po wygranym finale. "Jakbyśmy grali z dodatkowym zawodnikiem"

Maciej Skorża pojawił się na konferencji prasowej po finale Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Trener Urawy Red Diamonds nie potrafił znaleźć odpowiednich słów, by opisać swoją radość po wygraniu finału z Al-Hilal. - Od początku uważałem, że ten zespół ma świetnych zawodników i duży potencjał. Wiedzieliśmy, że to będzie dla nas trudny etap, więc ciężko pracowaliśmy, by nasi wspaniali kibice mogli świętować tytuł. Jestem bardzo szczęśliwy. To było dla mnie świetne doświadczenie i wielki zaszczyt - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Później polski szkoleniowiec zwrócił się w stronę kibiców. - Czułem wyjątkowe wsparcie od kibiców. To nie był łatwy mecz, mieliśmy kilka trudnych momentów, ale fani pokazali swoją siłę, jakbyśmy grali z dodatkowym zawodnikiem. To było naprawdę wspaniałe - dodał Skorża. Następnie krótko opisał, jak przygotowywali się do tego starcia. - Wiedzieliśmy, że jest kilku mocnych graczy w pojedynkach jeden na jeden, więc wiedziałem, że musimy mieć zwartą obronę. Po remisie w pierwszym meczu nie chcieliśmy podejmować dodatkowego ryzyka. Ale chcemy grać bardziej ofensywnie - podsumował.

Urawa Red Diamonds wygrała Azjatycką Ligę Mistrzów po raz trzeci w historii. Wcześniej dokonała tego w 2007 i 2017 roku. Warto dodać, że po ostatnim meczu piłkarze oddali hołd Skorży, zapraszając go do wspólnej celebracji tego trofeum. Wcześniej Polak był schowany za zespołem, by piłkarze sami zaczęli się cieszyć. Po tej krótkiej chwili ponownie odsunął się do drugiego rzędu.

Teraz Urawa Red Diamonds będzie walczyć o mistrzostwo Japonii. Obecnie zespół prowadzony przez Macieja Skorżę zajmuje szóste miejsce z 17 punktami i traci sześć do prowadzącego Vissel Kobe, ale ma dwa zaległe spotkania do rozegrania. Kontrakt polskiego szkoleniowca ze zwycięzcą Azjatyckiej Ligi Mistrzów wygasa z końcem stycznia 2024 roku.