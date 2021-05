Najgorsze PSG w erze Katarczyków. Dobitne słowa Mbappe. Dwóch winnych

Kylian Mbappe opisując niedawno bitwę o mistrzostwo Francji miał trochę racji. W rozmowie z Eurosportem przyznał: Jeśli stracimy mistrzostwo, to my bardziej je przegramy, a nie Lille wygra. Potem te słowa doprecyzował na Instagramie, przygaszając nieco wzniecony pożar. Dodał, że rywal będzie "wielkim mistrzem", któremu należy się szacunek, ale przy ośmiu porażkach PSG w całym sezonie, to paryżanie będą jedynymi odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy. W dodatku warto dodać, że pięć z tych przegranych spotkań przytrafiło się na Parc des Princes, czego nie oglądano tu od dekady.

4 na 18 - bilans z czołówką Ligue 1

Katarscy giganci naszpikowani gwiazdami przegrywali na własnym podwórku nie tylko z AS Monaco, Lille czy Lyonem, z którymi zdobyli zaledwie 4 na 18 punktów, ale też Nantes, Lorient czy Lens. W tym sezonie trwogi w Ligue 1 raczej nie budzili. Zresztą zgromadzone przez nich na koniec sezonu 82 punkty, to ich najgorszy wynik w pełnych sezonach od czasów, kiedy Qatar Sports Investments został jedynym właścicielem klubu (marzec 2012 roku). Nawet rok temu, gdy grę przerwała pandemia, średnio na mecz zdobywali znacznie więcej punktów niż obecnie. Przez 2 poprzednie pełne sezony gromadzili ponad 90 oczek, wyprzedzając kolejną drużynę o kilkanaście punktów. Nawet w sezonie, w którym PSG przegoniło Monaco, Paryżanie ugrali 87 punktów. Tegoroczny Paryż patrząc na liczby, był więc najsłabszy w samodzielnej katarskiej historii w stolicy Francji. Gdyby Mbappe zilustrował swoją wypowiedź poniższym zestawieniem, pewnie byłby lepiej zrozumiany. Tak wyszedł na lekkiego bufona, który zamiast pogratulować LOSC wyników, żalił się nad słabością swojej drużyny. Ale słabość była widoczna.

Punkty PSG w Ligue 1, graf. MK/KS

22-letni napastnik co prawda został najskuteczniejszym strzelcem tego sezonu (27 goli), ale dla ekipy z Parc des Princes marne to pocieszenie. To był raczej sezon patrzenia się na innych. Dobrze było to widać jak podczas ostatniej kolejki Ligue 1 i meczu z Brest działacze i rezerwowi PSG ze zdenerwowaniem sprawdzali stan rywalizacji w ostatnim meczu Lille. LOSC jednak z Angers poradziło sobie pewnie i cieszyło z wygrania ligi.

Winni? Tuchel i słaby Neymar

Dlaczego PSG w tym sezonie ustąpiło pola rywalom? Zdaniem paryskich działaczy jednym z odpowiedzialnych za słabsze wyniki był Thomas Tuchel. Trener, który w sierpniu 2020 roku walczył z PSG o triumf w Lidze Mistrz闚 na jesieni poprzedniego roku do pracy w Paryżu się już nie nadawał. Działacze postanowili mu w grudniu podziękować i zatrudnić Mauricio Pochettino. Jaki był tego efekt? Taki, że PSG w lidze za Tuchela przegrało 4 spotkania, a za Pochettino... też cztery, tylko jak się okazało te ważniejsze (m.in. kwietniowe starcie z Lille). Trudno jednak mówić o paryskim rozczarowaniu w Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie Francuzi zagrali w finale tych rozgrywek, w tym doszli do półfinału, ale po wyeliminowaniu Barcelony, czy Bayernu Monachium zebrali oklaski. Sezon kończą jednak tylko z Pucharem Francji.

- Nie ma powodów do obaw. Straciliśmy mistrzostwo, ale musimy skupić się na przyszłości - powiedział po ostatnim meczu sezonu Kylian Mbappe przed mikrofonami francuskiego Canal+.

Bardzo ważnym wydaje się czy ta przyszłość będzie łączona z Mbappe, czy nie. 22-latek umowę w stolicy Francji ma ważną jeszcze tylko rok. Wciąż nie przedłużył z klubem kontraktu. To głównie od niego w tym sezonie zależała ofensywna siła paryżan. By to zobaczyć w liczbach, warto spojrzeć na mecze, w których w tym sezonie gwiazdy z podparyskiego Bondy zabrakło (przez koronawirusa, kartki lub uraz). W Lidze Mistrzów i Ligue 1 było łącznie 9 takich spotkań. 4 z nich zakończyły się porażkami PSG, jedno remisem, kolejne trzy wygraną paryżan różnicą tylko jednego gola (Lens, Bordeaux, Metz).

A jak wygląda sytuacja z Neymarem, który przedłużył kontrakt w Paryżu kontrakt do 2025 roku? Brazylijczyk w tym sezonie opuścił więcej meczów Ligue 1 niż rozegrał. W jedynie 18 spotkaniach strzelił 9 goli (w tym 5 z karnych) i miał 6 asyst. Dla porównania PSG przegrało w sezonie tylko 4 mecze bez niego (3 w lidze i jedno w LM). Sezon 2020/21 był więc najsłabszym sezonem Neymara, odkąd zawodnik 4 lata temu trafił nad Sekwanę. Brazylijczyk zakończył go zmarnowaniem karnego w ostatnim meczu sezonu z Brest. To była dopiero druga niewykorzystana przez niego jedenastka we Francji na 24 próby. Warto zauważyć, że tegoroczne rozgrywki paryżanie kończą z raptem 86 golami w sezonie. Raptem, bo choćby w dwóch ostatnich pełnych sezonach, zdobywali ponad 100 goli. PSG, by odzyskać dawny blask, potrzebuje zatem bardziej efektywnego Brazylijczyka, a nie cień dawnej gwiazdy.