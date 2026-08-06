Węgierskie media wprost o tym, co pokazał Górnik Zabrze

Przygoda Górnika Zabrze w eliminacjach do europejskich pucharów od początku jest bardzo trudna. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów trafili na plejadę gwiazd grającą w Fenerbahce. Podopieczni Michala Gasparika polegli na wyjeździe tylko 0:1. To dawało cień nadziei przed rewanżem. Jednak w Zabrzu padł remis 1:1 i drużyna pożegnała się z Ligą Mistrzów.

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Eliminacje LE: Górnik minimalnie przegrał z Ferencvaros

W trzeciej rundzie el. do Ligi Europy nie było łatwiej. Górnik trafił na węgierski Ferencvaros. Niestety i w tym spotkaniu wicemistrzowie Polski polegli 0:1, więc przed rewanżem nie są jeszcze na straconej pozycji, ale mogli z Węgier wywieźć lepszy wynik.

"Kibice Górnika mieli prawo czuć złość, bo przecież Ferencvaros nie prezentował nic nadzwyczajnego w drugiej połowie. Później gospodarze częściej przebywali przy piłce, a Zabrzanie mieli pojedyncze zrywy w ofensywie. Liczyliśmy na skuteczną akcję naszej drużyny. Wciąż aktywny był Urbański, dużo dawał wprowadzony na plac gry Maksym Chłań. Świetnie pokazywał się także Peter Federico, inny z rezerwowych. Wynik niestety nie uległ zmianie. Górnikowi brakowało skuteczności i na pewno piłkarze mają czego żałować. Ferencvaros zwyciężył 1:0" - opisywał na łamach sport.pl Dawid Franek.

Węgierskie media po meczu Ferencvaros - Górnik. "Okazali się trudnym przeciwnikiem"

To, co się działo w tym meczu, zostało szeroko skomentowane w węgierskich mediach. "Zwycięstwo jednym golem wydaje się skromne, ale w rewanżu zielono-biali mogą mieć więcej okazji" - opisuje serwis magyarhirlap.hu.

Z kolei m4sport.hu zwrócił uwagę na jedną rzecz - warunki pogodowe. "Pomimo zachodu słońca termometr na początku meczu wskazywał 35 stopni Celsjusza. Widać było, że żadna ze stron nie narzuciła zabójczego tempa, aby uniknąć porażki w postaci wyczerpania pod koniec meczu w takich warunkach pogodowych, ale Ferencvaros grał w piłkę nożną bardziej precyzyjnie, kontrolując tym samym grę" - pisał serwis.

"Goście musieli czekać dokładnie pół godziny na swoją pierwszą szansę. Od tego momentu losy meczu się odwróciły i wola zdobywcy Pucharu Polski wyraźnie przeważyła, ale strzały Górnika chybiły celu, podobnie jak wcześniej strzały Ferencvaros w odwrotnej sytuacji, co oznaczało, że drużyny zeszły na przerwę bez żadnej próby trafienia w bramkę" - dodano.

Serwis blikk.hu od początku chwali defensywę Górnika Zabrze. "W pierwszych minutach meczu Ferencvaros miał więcej piłki przy nodze, ale potężna obrona Górnika była praktycznie nie do przebicia" - czytamy. Na koniec pierwszej połowy Górnik przeprowadził szturm na bramkę rywali, co również nie umknęło ich uwadze. "Polska drużyna rozpoczęła mocny atak, a po akcjach następowały szybkie kontrataki, ale goście popełniali również błędy w wykończeniu" - czytamy.

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Serwis magyarnemzet.hu podsumował, że "Górnik Zabrze okazał się trudnym przeciwnikiem i inaczej nie będzie w rewanżu za tydzień" - napisano. "Węgierska drużyna nie może być niezadowolona po zwycięstwie 1:0, ale Górnik Zabrze z pewnością nie zrezygnuje z marzeń o awansie" - podkreślono.

"Rewanż za tydzień przed fanatyczną polską publicznością z pewnością będzie bardzo trudny, ale Fradi są w stanie podołać i temu zadaniu" - zakończono.

Rewanżowe starcie półfinału eliminacji do Ligi Europy Górnik Zabrze - Ferencvaros zaplanowano na czwartek, 13 sierpnia. Początek tego spotkania o godz. 19:00.