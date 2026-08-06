O której dziś mecz Jagiellonia Białystok - Rangers? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Białostoczanie, według wielu obserwatorów, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę do Ligi Europy w późniejszym etapie. Jeśli okażą się lepsi od Szkotów, wówczas trafią na zwycięzcę pary Larne (Irlandia Północna) - Iberia Tbilisi (Gruzja). Teraz jednak nie pora o tym rozmyślać. Gracze Jagiellonii muszą skoncentrować się przede wszystkim na wyeliminowaniu 55-krotnych mistrzów Szkocji.

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Jagiellonia pierwszy raz w historii powalczy z Rangers

Przed "Dumą Podlasia" bardzo poważny test. Mimo, że zespół z Białegostoku nigdy wcześniej nie mierzył się z Rangersami, nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać, że to groźny zespół. W sezonie 2019/20 przekonała się o tym Legia Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy, a rok później już w fazie grupowej Lech Poznań. "Wojskowi" odpadli po 0:1 w dwumeczu, a drużyna z Wielkopolski przegrała oba spotkania: 0:1 oraz 0:2.

- Rangers to ogromny klub, wręcz legendarny nie tylko na poziomie piłki szkockiej, ale też jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie i Europę - przyznał trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. - Pod względem fizycznym ten dwumecz będzie dla moich zawodników bardzo wymagający - dodał.

Co zatem zrobić, by wyeliminować taki zespół? Siemieniec przyznał, że jego piłkarze muszą przeciwstawić się rywalowi przy stałych fragmentach gry oraz prezentować równie dużą intensywność w pressingu. Ale to nie wszystko.

- Dla mnie najważniejsze jest, by próbować grać nasz futbol. Bo jeśli to zmienimy i stracimy naszą mentalność, nasz pomysł na grę, będzie trudno grać na warunkach gry narzuconych przez przeciwnika - podkreślił trener Jagiellonii.

Białostoczanie rozegrali dotąd dwa mecze ligowe i oba wygrali: 1:0 u siebie z Koroną Kielce oraz 2:1 na wyjeździe z Motorem Lublin. Tylko jedno spotkanie w Scottish Premiership ma za sobą drużyna Rangers. 31 lipca zremisowała 1:1 na boisku Dundee United.

Liga Europy. O której mecz Jagiellonia Białystok - Rangers?

Spotkanie Jagiellonii Białystok z ekipą Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego z Czarnogóry Nikoli Dabanovicia wybrzmi o godzinie 18.00. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie dostępna na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1 oraz w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box GO. Relację tekstową na żywo przeprowadzi portal Sport.pl, a także będzie można ją śledzić w aplikacji Sport.pl LIVE.