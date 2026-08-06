Lech Poznań - Klaksvik. Gdzie obejrzeć? O której godzinie mecz el. Ligi Europy?

Nie tak miała wyglądać przygoda piłkarzy Lecha Poznań z Ligą Mistrzów. Mistrzowie Polski w "trybie wakacyjnym" podeszli do rewanżowego starcia z Aarhus, po zwycięstwie na wyjeździe 4:1. Przy Bułgarskiej goście odrobili straty i doprowadzili do serii rzutów karnych, w których udowodnili swoją wyższość tamtego wieczora. "Kolejorz" nie tylko zawiódł swoich kibiców, ale także skompromitował się na europejskiej arenie, trwoniąc ogromną zaliczkę przywiezioną ze stadionu rywala.

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Lech Poznań - Kl Klaksvik. Gdzie obejrzeć mecz III rundy el. Ligi Europy?

"W nagrodę" podopieczni Nielsa Frederiksena powalczą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na tym etapie trafili na urzędujących mistrzów Wysp Owczych - Kl Klaksvik.

"Kolejorz" po blamażu przed własną publicznością udał się do Krakowa, gdzie w drugiej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzył się z beniaminkiem rozgrywek - Wieczystą. Dzięki trafieniom Yannicka Agnero oraz Allahyara Sayyadmanesha, na które odpowiedział Lucas Piazon trzy punkty powędrowały do stolicy Wielkopolski.

W meczu III rundy w zespole Lecha zabraknie najpewniej Leo Bengtssona i Filipa Jagiełły. Zawodnicy zmagają się z urazami, które wykluczają ich z gry na około dwa tygodnie.

Lech Poznań - Kl Klaksvik. O której godzinie mecz?

Kl Klaksvik tegoroczną europejską przygodę rozpoczął także od rywalizacji o awans do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie wyeliminowali luksemburski Atert Bissen (2:1), zaś w drugiej rundzie na ich drodze stanął Żalgiris Kowno, który okazał się lepszy w dwumeczu. W sezonie 2023/24 Klaksvik występował w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA, w której zdobył historyczny punkt remisując 0:0 z francuskim Lille. W bieżącej kampanii mistrzowie kraju przewodzą ligowej tabeli. W miniony weekend pokonali trzeci w tabeli B36 Torshavn 2:0. Ich bilans w tym sezonie krajowych rozgrywek to dziewięć zwycięstw, siedem remisów oraz jedna porażka. Bilans bramkowy wynosi natomiast 33 zdobyte bramki, przy 12 straconych.

W pierwszym meczu "Kolejorz" będzie musiał sobie poradzić także bez Nielsa Frederiksena na ławce trenerskiej. Jest to pokłosie spóźnienia się na rozpoczęcie drugiej połowy rewanżowego starcia z Aarhus. UEFA ukarała poznański klub karą 15 tysięcy euro. Sam szkoleniowiec będzie musiał również zapłacić 5 tysięcy euro. - Wyszliśmy na drugą połowę zbyt późno. Przepisy są takie, że trzeba się stawić na boisku w określonym czasie. Odpowiedzialność za to spada na trenera. Dlatego nie będzie mnie na ławce - przyznał duński trener. Kto go zastąpi? - Nie mogę być na ławce w trakcie meczu, nie mogę się też znajdować w pobliżu sztabu szkoleniowego, a kontakt z nim jest zabroniony. Będę więc oddalony od strefy. Pewnie pojawię się na trybunie. Moje obowiązki przejmie Andreas Hagen - dodał.

Pierwsze starcie Lecha z Klaksvik odbędzie się w Poznaniu. Rewanż został zaplanowany na czwartek, 13 sierpnia, na godzinę 19:30.

Mecz Lech Poznań - Kl Klaksvik odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia. Pierwszy gwizdek o godzinie 19:00. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2 oraz w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej TVP Sport. Ponadto zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji z tego pojedynku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.