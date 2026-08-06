Lech Poznań - Klaksvik. Gdzie obejrzeć? O której godzinie mecz el. Ligi Europy?

Nie tak miała wyglądać przygoda piłkarzy Lecha Poznań z Ligą Mistrzów. Mistrzowie Polski w "trybie wakacyjnym" podeszli do rewanżowego starcia z Aarhus, po zwycięstwie na wyjeździe 4:1. Przy Bułgarskiej goście odrobili straty i doprowadzili do serii rzutów karnych, w których udowodnili swoją wyższość tamtego wieczora. "Kolejorz" nie tylko zawiódł swoich kibiców, ale także skompromitował się na europejskiej arenie, trwoniąc ogromną zaliczkę przywiezioną ze stadionu rywala.
"W nagrodę" podopieczni Nielsa Frederiksena powalczą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Na tym etapie trafili na urzędujących mistrzów Wysp Owczych - Kl Klaksvik.
"Kolejorz" po blamażu przed własną publicznością udał się do Krakowa, gdzie w drugiej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzył się z beniaminkiem rozgrywek - Wieczystą. Dzięki trafieniom Yannicka Agnero oraz Allahyara Sayyadmanesha, na które odpowiedział Lucas Piazon trzy punkty powędrowały do stolicy Wielkopolski.
W meczu III rundy w zespole Lecha zabraknie najpewniej Leo Bengtssona i Filipa Jagiełły. Zawodnicy zmagają się z urazami, które wykluczają ich z gry na około dwa tygodnie.
Kl Klaksvik tegoroczną europejską przygodę rozpoczął także od rywalizacji o awans do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie wyeliminowali luksemburski Atert Bissen (2:1), zaś w drugiej rundzie na ich drodze stanął Żalgiris Kowno, który okazał się lepszy w dwumeczu. W sezonie 2023/24 Klaksvik występował w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA, w której zdobył historyczny punkt remisując 0:0 z francuskim Lille. W bieżącej kampanii mistrzowie kraju przewodzą ligowej tabeli. W miniony weekend pokonali trzeci w tabeli B36 Torshavn 2:0. Ich bilans w tym sezonie krajowych rozgrywek to dziewięć zwycięstw, siedem remisów oraz jedna porażka. Bilans bramkowy wynosi natomiast 33 zdobyte bramki, przy 12 straconych.
W pierwszym meczu "Kolejorz" będzie musiał sobie poradzić także bez Nielsa Frederiksena na ławce trenerskiej. Jest to pokłosie spóźnienia się na rozpoczęcie drugiej połowy rewanżowego starcia z Aarhus. UEFA ukarała poznański klub karą 15 tysięcy euro. Sam szkoleniowiec będzie musiał również zapłacić 5 tysięcy euro. - Wyszliśmy na drugą połowę zbyt późno. Przepisy są takie, że trzeba się stawić na boisku w określonym czasie. Odpowiedzialność za to spada na trenera. Dlatego nie będzie mnie na ławce - przyznał duński trener. Kto go zastąpi? - Nie mogę być na ławce w trakcie meczu, nie mogę się też znajdować w pobliżu sztabu szkoleniowego, a kontakt z nim jest zabroniony. Będę więc oddalony od strefy. Pewnie pojawię się na trybunie. Moje obowiązki przejmie Andreas Hagen - dodał.
Pierwsze starcie Lecha z Klaksvik odbędzie się w Poznaniu. Rewanż został zaplanowany na czwartek, 13 sierpnia, na godzinę 19:30.
Mecz Lech Poznań - Kl Klaksvik odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia. Pierwszy gwizdek o godzinie 19:00. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP 2 oraz w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej TVP Sport. Ponadto zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji z tego pojedynku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.