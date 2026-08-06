To dlatego Górnik przegrał w el. LE. "W takiej sytuacji trudno o korzystny rezultat"

Po niecałych 25 minutach gry współczynnik oczekiwanych goli Ferencvarosu solidnie przekraczał 1. Ekipa Michala Gasparika właściwie przyglądała się tylko, jak gola z bliskiej odległości mógł zdobyć Gabi Kanichowsky. Jego strzał delikatnie minął słupek. Głównie dlatego, że ostry był kąt uderzenia. Chwilę później Lenny Joseph miał przed sobą pustą bramkę, stał tuż za jej światłem. Ostatecznie uderzył po tej nie dającej szczęścia stronie słupka. Pierwsze 25 minut spotkania w Budapeszcie z jednej strony pokazało, jak daleko Górnik jest od piłkarskiej Europy i przywoływało analogię z wyjazdowego meczu z Fenerbahce. Tam również długimi momentami rywal wicemistrzów Polski robił na boisku, co chciał. Na szczęście jest i druga strona - mecze trwają 90 minut, a Górnik, gdy się już rozpędzi, pokazuje też oblicze bliższe Europie. Po porażce 0:1 trudno Zabrzan mocno krytykować. Wypada raczej z nadzieją czekać na rewanż.

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Krótkie są momenty Górnika

Tę bitwę Górnika o Europe trzeba zresztą oceniać w pewnym kontekście. Wicemistrz Polski miał na razie najtrudniejszych rywali z polskich drużyn w 2 i 3 rundzie eliminacji europejskich pucharów. Najpierw 19-krotny mistrz Turcji, z gwiazdami formatu Asensio, Edersona, Skriniara, Semedo, Kante, Guendouziego. Teraz 36-krotny mistrz Węgier. Ten walczy o ósmy z rzędu awans do fazy zasadniczej europejskich pucharów, a grywa tam najczęściej w Lidze Mistrzów albo Lidze Europy, gdzie ostatnio zatrzymała go dopiero Braga w 1/8 finału.

Nic dziwnego, że mecze z doświadczonymi oponentami prowokowały boiskowe problemy. Tak było też w Budapeszcie, szczególnie we wspomnianych pierwszych 25 minutach meczu, w których grał właściwie tylko Ferencvaros. "Krótkie są momenty" - śpiewała kiedyś Daria Zawiałow w piosence "Hej, hej". Tę melodię mogli zanucić sobie Górnicy. To był czas, kiedy momenty Górnika zawierały się właściwie tylko w wybiciach piłki od bramki, co też stawało się problematyczne. Górnik przy pressingu gospodarzy miał kłopoty z utrzymaniem się przy piłce, a dalekie wykopy sprawy też nie poprawiały. Przeciwnie, gospodarze właściwie jednym celnym i sprytnym podaniem bramkarza przez środek omijali pressing Zabrzan. Przyjezdnym pomogła nielubiana przez kibiców przerwa na nawadnianie. Tu była jednak potrzebna, bo 34 st. C wieczorową porą nie ułatwiają grania na dość wysokiej intensywności.

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Po tej przerwie Górnik wreszcie zaczął kąsać rywali, głównie w kontratakach. Po solowej akcji Taofeek Ismaheel podał do Ikma Dimi, a ten strzelił nad poprzeczką. Kilka minut później, po dobrym wyjściu do szybkiego ataku, zza pola karnego strzelał Kacper Urbański, też za wysoko. Górnik odwrócił obraz meczu, który bardziej wyrównany był też po przerwie. Wtedy już sam strzału próbował Ismaheel. Obronę rywali nękał wprowadzony w drugiej połowie Maksym Khlan. Zresztą Górnicy musieli ruszyć na rywali, bo po 65 minutach gry przegrywali 0:1. Zabrakło bardziej zdecydowanego doskoku do Mariusa Corbu. Rumun nie miał problemów z precyzyjnym strzałem z około 19 metrów. Poszło mu to za łatwo.

Ferencvaros nie sprawiał jednak wrażenia ekipy, która wybijała się na tle Górnika. Podopieczni kolegi i rodaka Gasparika (choć pochodzenia węgierskiego), Balazsa Borbely'ego, momentami razili nieskutecznością, podawali niecelnie, gubili piłki czy też strzelali na wiwat. Ten ostatni element jeszcze bardziej kulał jednak w przypadku Górnika. Wicemistrz Polski pierwszy celny strzał oddał w 91. minucie spotkania. Udało się to Peterowi Federico, który chwilę wcześniej mógł dać upragniony remis. Po pięknej akcja celował w tę część bramki, gdzie bramkarz Denes Dibusz nie miałby szans na zatrzymanie piłki. Strzał był jednak minimalnie niecelny. Górnik kończył to spotkanie z jednym celnym strzałem, w dodatku w środek bramki. W takiej sytuacji trudno o korzystny rezultat.

Papiery na grę i nadzieja w rewanżu

Ambicji i chęci Górnikowi odmawiać nie można. Starał się walczyć do końca. Rywale nie mogli być pewni swego. Kibice mieli trochę deja vu, obraz gry przypominał ten z Fenerbahce. Czegoś brakowało. Skuteczności? Celnych strzałów, mocniejszego doskoku do rywala w okolicach pola karnego? Konkretów po stałych fragmentach gry? Górnik miał ich więcej niż Ferencvaros, ale po rzutach rożnych czy wolnych Polaków zagrożenie było znikome.

Pewnie zabrakło wszystkiego po trochu. Zbyt dużo było też traconych drugich piłek, za mało kreatywnej gry, przyspieszenia i podań na jeden kontakt pod bramką rywala. Górnik jednak u siebie jest drużyną groźniejszą, wstępują w niego nowe moce. Na Roosvelta gospodarzy poniosą również kibice. Na rewanż gotowy powinien być też nowy piłkarz klubu, w teorii jeden z ciekawszych transferów lata, Paulo Bernardo. 24-letni środkowy pomocnik wypożyczony został z Celticu, w którym rozegrał prawie 100 meczów, a 32 razy zagrał też w młodzieżowej reprezentacji Portugalii. Papiery na grę na pewno ma. Ale przecież w klubie mają je też choćby Kacper Urbański, Rafał Janicki, Erik Janza, czyli doświadczony reprezentant Słowenii, do tego jest wychowanek Realu Madryt - Federico, okrzyknięty już nawet nową gwiazdą Ekstraklasy. Górnik ma kim i czym w rewanżu w Zabrzu straszyć. Tylko teraz samo postawienie rywali w trudnej sytuacji nie wystarczy. Tu trzeba wreszcie wygrać mecz, by zapewnić sobie jesień co najmniej w Lidze Konferencji. Kiedyś Zabrze nie tylko straszyło europejskich gigantów, ale też ich ogrywało. Do tej pięknej historii z lat 70 w obecnych starciach z solidnymi, ale jednak niegalaktycznymi rywalami, warto wreszcie się zbliżyć.