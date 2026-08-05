Eksperci mówią jednym głosem po porażce Górnika w el. LE

Drugi raz w tym sezonie Górnik Zabrze rozpoczął dwumecz od wyjazdowego spotkania i po raz drugi wicemistrzowie Polski przegrali 0:1. Tak było dwa tygodnie temu w Stambule z Fenerbahce w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, tak też było w walce o Ligę Europy. Lepszy okazał się wicemistrz Węgier, Ferencvaros.

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Po słabych 25 minutach podopieczni Michala Gasparika pokazali się z dobrej strony. Jednak starania piłkarzy nie przyniosły rezultatu. Co gorsza, w drugiej części spotkania jedyną bramkę spotkania zdobył niepilnowany przed polem karnym Marius Corbu. "Wicemistrz Polski nie jest na straconej pozycji przed rewanżem, ale mógł wywieźć z Budapesztu lepszy wynik" - ocenił dziennikarz Sport.pl, Dawid Franek.

Eksperci oceniają mecz Górnika Zabrze

Mateusz Rokuszewski w tej nieznacznej porażce znalazł spory pozytyw. "Ale szkoda tego meczu. Poza 25 minutami na początku starcie równych drużyn, nawet z pewną przewagą Górnika w ciekawych akcjach. No ale Kacper Urbański rośnie już ewidentnie, konkret coraz bliżej, rewanż to będzie dobry moment" - napisał na Twitterze, chwaląc byłego piłkarza Legii Warszawa.

Jakub Kłyszejko z TVP Sport zauważył jednak, że Górnikowi brakowało skuteczności. "Górnik Zabrze z celnym strzałem w Budapeszcie dopiero w doliczonym czasie gry. Szkoda tego wyniku, bo Ferencvaros wcale nie zagrał spektakularnego meczu. Za tydzień w rewanżu będzie arcytrudno odwrócić losy dwumeczu" - podsumował.

Na problemy z wykorzystaniem akcji zwrócił również uwagę Tomasz Hatta z portalu igol.pl. On jednak optymistyczniej podchodzi do rewanżu "Szkoda, że taka porażka po golu po rykoszecie. Górnik jednak u siebie może te straty odrobić i awansować, bo Ferencvaros jest do trafienia. Więcej skuteczności i nawet tutaj korzystny wynik można było ugrać" - stwierdził.

Jest optymizm przed rewanżem z Ferencvarosem

Według Kuby Cimoszki nadzieje na awans są zdecydowanie większe niż dwa tygodnie temu. "Ferencvaros wygrał ten mecz po prostu wyższą jakością gry niż Górnik, ale sprawa awansu przesądzona nie jest. Tu jeszcze wiele może się wydarzyć - zdecydowanie inne 0:1 przed rewanżem niż po powrocie ze Stambułu" - przekazał dziennikarz "WP Sportowych Faktów".

Piotr Klimek, analizujący występy polskich zespołów w europejskich pucharach, ocenił szanse podopiecznych Michala Gasparika na grę w IV rundzie el. LE. "Na awans: Ferencvaros 71-29 Górnik. Przed dwumeczem było 67-33" - podkreślił. Zabrzanie więc nieznacznie stracili względem przewidywań sprzed kilku dni.

Rewanżowe spotkanie III rundy el. LE między Górnikiem a Ferencvarosem odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 19:00 w Zabrzu. Tymczasem już w czwartek 6 sierpnia do walki w europejskich pucharach wejdą cztery inne polskie drużyny - Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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