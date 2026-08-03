Frederiksen zawieszony przez UEFA! A to nie koniec, potężny cios dla Lecha

Lech Poznań nie zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ale wciąż może marzyć o jesiennych występach w europejskich pucharach. Droga przez nie wiedzie przez starcie z drużyną z Wysp Owczych. Zadania w pierwszym meczu dwumeczu nie ułatwia jednak UEFA.

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UEFA ukarała Lecha. Trener zawieszony

Informujemy, że Komisja Odwoławcza UEFA nałożyła na Lecha Poznań kary: pieniężną (65 tys. euro), częściowo zamknęła stadion (II trybuna) podczas najbliższego spotkania z KI Klaksvík za używanie środków pirotechnicznych, zawiesiła na jeden mecz trenera Nielsa Frederiksena za opóźnienie rozpoczęcia spotkania" - czytamy w oficjalnym komunikacie Lecha w mediach społecznościowych klubu.

Lech nieco bardziej detalicznie wytłumaczył o co chodzi w nałożonych karach. Problemy spotkają choćby kibice, którzy siedzą na najbardziej fanatycznej z trybun.

"Jeśli chodzi o wejściówki na mecz z KÍ Klaksvík, to kibice, którzy zakupili bilet do Kotła, mogą w systemie biletowym zmienić miejsce na inną trybunę (z odpowiednią dopłatą za różnicę cenową pomiędzy trybunami). Jeśli któryś z naszych kibiców nie chce zmienić miejsca na trybunach, wówczas do kilku dni po meczu zwrócimy pieniądze z tytułu zakupu biletu do Kotła" - czytamy.

Na portalu X przyczyny zawieszenia Frederiksena wytłumaczył rzecznik prasowy Lecha Adrian Gałuszka.

"W sprawie trenera i jego zawieszenia: w rozgrywkach UEFA każda z drużyn jest zobligowana do stawienia się w tunelu o określonej godzinie zarówno przed meczem, jak i drugą połową. Jeśli zespół nie pojawi się w nim we wskazanym czasie, odpowiedzialność za to spada na jego pierwszego trenera. To wydarzyło się przy okazji meczu z Aarhus i stąd kara dla naszego coacha" - napisał.

Lech Poznań zagra z KI Klaskvik w czwartek 6 sierpnia. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 13 sierpnia na Wyspach Owczych. Jeśli Poznaniacy pokonają Farerów, to będą mieli zagwarantowany udział minimum w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zagrają wtedy w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy.