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Lech, Górnik i Jagiellonia poznali rywali w Lidze Europy. Jest problem

Znamy potencjalnych rywali polskich drużyn w IV rundzie eliminacji do Ligi Europy! Pary zostały rozlosowane w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Zdecydowanie najmniej szczęścia miał Górnik Zabrze, którego może czekać kolejna wizyta w Turcji. Fart dopisał za to Jagiellonii Białystok. Lech Poznań też nie ma na co narzekać.
Losowanie Ligi Europy
fot. Screen: UEFA TV

Przed startem europejskich eliminacji mieliśmy nadzieję, że w III rundzie eliminacji do Ligi Europy nie będzie aż tak wielu polskich drużyn. Jagiellonia Białystok była w niej "z urzędu". Białostoczanie skorzystali z wyczynów... Górnika Zabrze. Normalnie bowiem europejskie granie od III rundy el. LE zacząłby zdobywca Pucharu Polski, czyli właśnie Górnik. Ale Zabrzanie zostali też wicemistrzami Polski i załatwili sobie bilet do eliminacji Ligi Mistrzów, otwierając drogę do Ligi Europy brązowemu medaliście zeszłego sezonu, czyli Jagiellonii. 

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Trzech pretendentów do Ligi Europy

Górnik i Lech Poznań niestety spadły tu z II rundy el. Ligi Mistrzów. Zespół z Zabrza spodziewanie, bo nikt raczej nie dawał im większych szans z Fenerbahce (0:1 i 1:1). Natomiast mistrzowie Polski w teorii nie mieli prawa przegrać dwumeczu z Aarhus po wyjazdowej wygranej 4:1 w pierwszym spotkaniu, ale skończyło się, jak się skończyło (porażka w Poznaniu po karnych). Tym samym zamiast z azerskim Sabah Baku muszą zagrać z KI Klaksvik z Wysp Owczych. Jagiellonię czeka starcie ze szkockimi Rangersami, a Górnik szykuje się do batalii z węgierskim Ferencvarosem. W poniedziałek 3 sierpnia o 13:00 w szwajcarskim Nyonie rozlosowano potencjalne pary IV rundy eliminacji Ligi Europy. 

Górnik znów pechowo. Lech i Jagiellonia powinny sobie poradzić

Jeżeli Lech Poznań uniknie kolejnej kolosalnej wpadki i wyeliminuje KI Klaksvik, to o fazę ligową Ligi Europy zagra z lepszym z islandzko-szwajcarskiej pary Vikingur - FC Thun. Górnika Zabrze w przypadku wyrzucenia Ferencvarosu czeka bardzo trudna, znów turecka batalia - z Trabzonsporem. Jagiellonia natomiast, po ewentualnym pokonaniu Rangersów, pojedzie do Larne z Irlandii Północnej lub Iberii Tbilisi z Gruzji.

Polskie pary w ew. IV rundzie Ligi Europy:

  • Lech Poznań/KI Klaksvik - Vikingur/FC Thun (pierwszy mecz w Poznaniu)
  • Górnik Zabrze/Ferencvaros - Trabzonspor (pierwszy mecz w Trabzonie)
  • Jagiellonia Białystok/Rangers - Larne/Iberia Tbilisi (pierwszy mecz w Białymstoku)

Pierwsze mecze IV rundy eliminacji Ligi Europy zostaną rozegrane w czwartek 20 sierpnia. Rewanże równo tydzień później, w czwartek 27 sierpnia.

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