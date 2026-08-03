UEFA podzieliła. Oto potencjalni rywale polskich drużyn w LE i LK

Pięć drużyn z Ekstraklasy jest w grze w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok zagrają o fazę ligową Ligi Europy, a GKS Katowice i Raków Częstochowa walczą o Ligę Konferencji. W tym tygodniu rozpocznie się rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji. Lech zagra z KI Klaksvik (Wyspy Owcze), Górnik zmierzy się z Ferencvarosem (Węgry), a Jagiellonia będzie walczyć z Glasgow Rangers (Szkocja). GieKSa ma przed sobą dwumecz z Hapoelem tel Awiw (Izrael), a Raków - z Hammarby IF (Szwecja).

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Lech zna potencjalnych rywali w play-offach. Możliwe ponowne spotkanie z Aarhus

Na kilka godzin przed losowaniem par w rundzie play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA podzieliła wszystkie drużyny na grupy.

W Lidze Europy Lech wśród potencjalnych rywali ma OFI Kreta (Grecja), gorsze drużyny z par, Aarhus (Dania) - Sabah Baku (Azerbejdżan) i Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Żalgiris Kowno (Litwa) lub lepszy zespół z pary FC Thun (Szwajcaria) - Vikingur Reykjavik (Islandia). W tym losowaniu para z Lechem jest rozstawiona.

- Małe jest prawdopodobieństwo, że zagramy jeszcze raz z Aarhus. Chociaż... to jest możliwe - mówił Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań, na briefingu prasowym w miniony piątek. Jeżeli Aarhus "spadnie" do Ligi Europy, to Lech będzie miał okazję do rewanżu na mistrzach Danii za przegrany dwumecz w Lidze Mistrzów.

W Lidze Konferencji, w grupie 2, Lech ma do wylosowania zwycięzców par Tre Fiori (San Marino) - FC Drita (Kosowo) lub Riga FC (Łotwa) - FC Gyor (Węgry) bądź gorszego z pary Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Omonia Nikozja (Cypr). W tym przypadku para z Lechem nie będzie rozstawiona, ponieważ pod uwagę brany jest współczynnik drużyny, która jest niżej w rankingu UEFA - w tym przypadku Klaksvik.

Trudne zadanie Górnika w Lidze Konferencji. Może trafić na zespół z Premier League

Jeśli Górnik Zabrze awansuje do rundy play-off Ligi Europy, to tam wśród rywali ma Trabzonspor (Turcja), Sint-Truidense (Belgia) bądź gorsze drużyny z par Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Crvena Zvezda (Serbia) lub Ararat FC (Armenia) - NK Celje (Słowenia). Górnik będzie rozstawiony w eliminacjach Ligi Europy, co pozwoli mu uniknąć m.in. Viktorii Pilzno.

Spadek do Ligi Konferencji oznacza dla Górnika możliwość wylosowania Brighton (Anglia), AS Monaco (Francja) bądź lepszych z par Bohemian FC (Irlandia) - FC Midtjylland (Dania), IFK Goteborg (Szwecja) - Gent (Belgia) lub Pafos FC (Cypr) - Red Bull Salzburg (Austria). Górnik będzie nierozstawiony w eliminacjach do Ligi Konferencji.

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GKS Katowice może trafić na potentatów. Jagiellonia i Raków mogą powalczyć

W przypadku Jagiellonii potencjalni rywale w play-offach Ligi Europy to Lillestroem (Norwegia), zwycięzca pary Larne FC (Irlandia Północna) - FC Iberia Tbilisi (Gruzja) lub gorsi z par Lewski Sofia (Bułgaria) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan) lub Mjaliby (Szwecja) - Slovan Bratysława (Słowacja). Jagiellonia będzie rozstawiona w fazie play-off Ligi Europy.

Gra w play-offach Ligi Konferencji to możliwość gry dla Jagiellonii z lepszymi z par FK Jablonec (Czechy) - FC RFS (Łotwa), Żalgiris Wilno (Litwa) - Hajduk Split (Chorwacja), SK Brann (Norwegia) - Apollon Limassol (Cypr), Inter Turku (Finlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein) lub FC Noah (Armenia) - FC Sion (Szwajcaria). Dokładnie taki sam zestaw rywali w Lidze Konferencji ma Raków Częstochowa. I Jagiellonia, i Raków, będą rozstawione.

Bardzo trudne zadanie w play-offach Ligi Konferencji może mieć GKS Katowice, który będzie nierozstawiony w losowaniu. Tam wśród potencjalnych przeciwników jest Freiburg (Niemcy), Atalanta Bergamo (Włochy) i lepsi z par Panathinaikos Ateny (Grecja) - FC CSKA Sofia (Bułgaria), Paide Linnameeskond (Estonia) - Rapid Wiedeń (Austria) lub Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Sankt Gallen (Szwajcaria).

Losowanie par play-off Ligi Europy odbędzie się w poniedziałek o godz. 13:00, a Ligi Konferencji - o godz. 14:00.

Mecze trzeciej rundy el. Ligi Europy i Ligi Konferencji będą rozegrane 6 i 13 sierpnia, natomiast rundę play-off zaplanowano na 20 i 27 sierpnia. Relacje tekstowe na żywo z meczów polskich drużyn w europejskich pucharach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.