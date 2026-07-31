W zeszłym sezonie Karabach Agdam zaskoczył piłkarski świat i zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tam spisał się zaskakująco dobrze. Azerowie wygrali m.in. na wyjeździe z Benfiką Lizbona i u siebie z Eintrachtem Frankfurt, dzięki czemu dostali się do barażów o awans do 1/8 finału. Tam ich marzenia brutalnie zniszczyło angielskie Newcastle United (1:6 i 2:3), ale wciąż była to doskonała przygoda. W tym sezonie już na starcie wiadomo było, że powtórki nie zaznają, bo w lidze azerskiej Karabach niespodziewanie stracił mistrzostwo kraju na rzecz Sabah Baku.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Największa wpadka Karabachu od lat. Kochalski nie został bohaterem

Wciąż mogli dostać się do Ligi Europy. W I rundzie nie mieli najmniejszego kłopotu z wyeliminowaniem islandzkiego Vestri (3:0 i 3:0). Jednak w II rundzie skończyło się na dużej wpadce. Karabach był wyraźnym faworytem dwumeczu z bułgarskim CSKA Sofia. Nie udało im się jednak wygrać domowego starcia (0:0) i przed rewanżem było gorąco. W nim Azerowie dominowali (62 proc. posiadania piłki), oddali więcej celnych strzałów (5:3), ale nawet dogrywka nie przyniosła gola ani im, ani ich rywalom. Doszło do rzutów karnych, w których bohaterem mógł zostać polski bramkarz Karabachu Mateusz Kochalski. Nasz rodak jak dotąd obronił w swojej karierze osiem jedenastek.

Niestety dla niego tym razem nie był w stanie wybronić choćby jednego strzału, a pomyłka Matheusa Silvy sprawiła, że to CSKA Sofia zagra w III rundzie eliminacji Ligi Europy. - CSKA było ewidentnie lepiej przygotowane do tych rzutów karnych. Bramkarz Bułgarów często odgadywał kierunek strzału, Kochalski tego nie robił. Dla Karabachu to najwcześniejsza porażka w eliminacjach do innych rozgrywek niż Liga Mistrzów od 2014 roku. Od sezonu 2014/15 zawsze grali w którejś fazie grupowej lub ligowej - pisze portal azerisport.com.

Mroczny dzień dla piłki w Azerbejdżanie. Wszyscy zawiedli

Oczywiście Karabach nadal może w takowej zagrać, ale już tylko w Lidze Konferencji. Przy czym w III rundzie eliminacji do tych rozgrywek mają na papierze znacznie trudniej niż w Lidze Europy, bo ich rywalem będzie ukraińskie Dynamo Kijów. To także jedyny azerski zespół, który pozostał w eliminacjach do LK (Sabah Baku jest w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów i jest już pewien co najmniej fazy ligowej Ligi Konferencji). Czwartek 31 lipca był bowiem dla Azerbejdżanu czymś, co portal azerisport.com nazwał "Dniem Europejskich Klęsk".

Oprócz Karabachu w dwumeczach poległy bowiem też dwie inne azerskie ekipy i to bynajmniej nie z potęgami. Zira przegrała w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji z estońskim Paide Linnameeskond. W domowym rewanżu zremisowali 1:1, ale że przegrali 0:1 na wyjeździe, pożegnali się z europejskim graniem w tym sezonie. To samo może powiedzieć Neftczi Baku. Oni z kolei dali się pokonać Białorusinom. Wygrali co prawda rewanż i to wyjazdowy z Dinamem Mińsk 1:0. Jednak białoruska drużyna w przeciwieństwie do Lecha Poznań nie rozpuściła przewagi zdobytej na wyjeździe (i to dwubramkowej, a nie trzy, bo wygrali w Baku 4:2).