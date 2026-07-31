Oto potencjalni rywale polskich drużyn w play-offach LE i LK

Komplet polskich drużyn będzie rywalizować w trzeciej rundzie eliminacji. Zdecydowanie największym rozczarowaniem jest porażka Lecha Poznań w dwumeczu z Aarhus w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów. W ten sposób mistrzowie Polski "spadli" do Ligi Europy. Do LE spadł też Górnik Zabrze po porażce 1:2 z Fenerbahce. Raków Częstochowa awansował bez większych problemów w Lidze Konferencji, pokonując 7:1 w dwumeczu maltańską Vallettę. GKS Katowice przegrał 1:2 z Żyliną w pierwszym meczu, ale w rewanżu u siebie pokonał 3:1 rywala ze Słowacji. Poza tym do gry wchodzi Jagiellonia Białystok, która zagra w LE z Glasgow Rangers.

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Ułatwione zadanie Lecha i potencjalne problemy GKS-u Katowice oraz Górnika Zabrze. To potencjalni rywale w play-offach

Mecze z udziałem polskich drużyn w trzeciej rundzie Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 6 i 13 sierpnia. Na kogo może trafić Lech, Jagiellonia, Górnik, Raków i GKS, jeżeli awansują do rundy play-off? Aby uporządkować temat: teraz Lech zagra z KI Klaksvik, Górnik z Ferencvarosem, a Jagiellonia z Rangersami. Z kolei rywalem Rakowa będzie szwedzkie Hammarby, a GKS czeka dwumecz z izraelskim Hapoelem Tel Awiw.

Zdecydowanie najłatwiejsze zadanie będzie miał Lech. Jeśli Lech przejdzie rywala z Wysp Owczych, to będzie rozstawiony w play-offach LE. Tam wśród najmocniejszych rywali są takie drużyny, jak Trabzonspor (Turcja), Sint-Truiden (Belgia), Hapoel Beer Szewa (Izrael) czy Kajrat Ałmaty (Kazachstan). W przypadku potknięcia z Klaksvik Lech będzie nierozstawiony w play-offach Ligi Konferencji - będąc w ścieżce mistrzowskiej - a tutaj wśród potencjalnych rywali ma m.in. Dritę (Kosowo), Lincoln Red Imps (Gibraltar) czy KuPS Kuopio (Finlandia).

Jagiellonia także będzie rozstawiona w play-offach Ligi Europy i będzie miała podobny zestaw potencjalnych rywali, co Lech (czyli m.in. Trabzonspor). Jagiellonia może też liczyć na rozstawienie w play-offach Ligi Konferencji w ścieżce ligowej. Zespół Adriana Siemieńca nie będzie mógł trafić na resztę drużyn ze Szkocji (Hearts of Midlothian, Hibernian, Motherwell), ale na liście potencjalnych rywali ma m.in. Getafe (Hiszpania), Twente Enschede (Holandia), CFR Cluj (Rumunia) czy Rijekę (Chorwacja).

Jeżeli Górnik zagra w play-offach Ligi Europy, to także może liczyć na rozstawienie i podobny zestaw rywali do Lecha i Jagiellonii. Dla odmiany najłatwiejszymi przeciwnikami byliby Sabah Baku (Azerbejdżan), Mjaliby (Szwecja) czy Żalgiris Kowno (Litwa). Górnik nie będzie rozstawiony w play-offach Ligi Konferencji, więc będzie mógł trafić na najmocniejszych możliwych rywali. Wystarczy wspomnieć Brighton, Atalantę Bergamo, AS Monaco, SC Freiburg czy Ajax Amsterdam. Zabrzanie są pewni ominięcia Kopenhagi, o czym pisze Piotr Klimek na portalu X.

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W przypadku Rakowa i GKS-u wiemy, że częstochowianie mają pewne rozstawienie, a katowiczanie byliby w gronie nierozstawionych drużyn. Raków miałby więc ułatwione zadanie, natomiast GKS ryzykuje trafieniem na najmocniejsze zespoły w tej fazie eliminacji, tak jak Górnik Zabrze.

Losowanie par play-offów w el. Ligi Europy odbędzie się w poniedziałek o 13:00. Z kolei o godz. 14:00 poznamy pary w play-offach Ligi Konferencji. Spotkania w play-offach Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 20 i 27 sierpnia.