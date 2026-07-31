Pierwsza asysta Kamińskiego w Benfice. Tak ocenili go w Portugalii

Jakub Kamiński zaliczył hitowy transfer w trakcie letniego okna. Reprezentant Polski został wykupiony przez FC Koeln za 5,5 mln euro z Wolfsburga, ale potem przeniósł się do Benfiki, która zapłaciła za niego 17 mln euro. - Jeśli Benfica do ciebie zadzwoni, nie zastanawiasz się dwa razy - mówił Kamiński po podpisaniu kontraktu z 38-krotnymi mistrzami Portugalii. Kamiński zadebiutował w Benfice w przegranym 1:2 meczu z FC Sankt Gallen w drugiej rundzie el. Ligi Europy. Rewanż poszedł Portugalczykom dużo lepiej, bo wygrali aż 5:0, a Kamiński zaliczył asystę przy trafieniu Vangelisa Pavlidisa z 55. minuty.

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Asysta Kamińskiego. Tak ocenili go Portugalczycy. "Był nieco niezdarny"

Kamiński przebywał na boisku przez 75 minut, a potem w jego miejsce wszedł Norweg Andreas Schjelderup. Portugalskie media pozytywnie oceniły występ Kamińskiego w Lidze Europy, który najpierw przepuścił piłkę, a potem asystował przy golu Pavlidisa.

"Był bardzo mobilny, krył różne obszary ataku Benfiki, grając na lewej i prawej stronie, a nawet w środku. Był nieco niezdarny w pojedynkach indywidualnych, ale odcisnął swoje piętno przy bramce na 2:0, tworząc akcję, która umożliwiła Pavlidisowi strzelenie gola" - zauważa dziennik "Record", który przyznał Polakowi "trójkę" w skali 1-6.

"Miał słabą pierwszą połowę, z chybionymi decyzjami, choć z zaangażowaniem w obronie. Znacznie poprawił się po przerwie. W 55. minucie udawał, że przyjmuje piłkę, podał do Pavlidisa, ruszył dalej do przodu, by ją przyjąć i asystować przy bramce Greka. Czuł się lepiej, kiedy przesuwał się do środka pola" - komentuje gazeta "A Bola". Tutaj Kamiński otrzymał notę 6/10.

Benfica wygrała aż 5:0 z Sankt Gallen w drugim meczu. Teraz zagra w trzeciej rundzie el. Ligi Europy ze szkockim Hearts of Midlothian, które do samego końca walczyło w poprzednim sezonie o mistrzostwo kraju z Celtikiem. Ostatecznie Celtic okazał się lepszy w bezpośrednim starciu w ostatniej kolejce. Mecze Benfica - Hearts odbędą się 6 i 13 sierpnia.

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Piękne słowa byłego kolegi o Kamińskim. "Gra w Benfice mu pomoże"

Portugalczycy spodziewają się, że Kamiński sprawdzi się w barwach Benfiki. Takie zdanie ma Joao Amaral, były piłkarz Lecha Poznań, który grał w Polsce razem z Kamińskim.

- To bardzo skromny i pracowity człowiek. Lubi słuchać bardziej doświadczonych zawodników, różni się od innych młodych, dlatego podjął ten krok. Jestem pewien, że nie będzie sprawiał Benfice żadnych problemów na boisku ani poza nim. To zawodnik podobny do Schjelderupa. Jest szybki, dynamiczny, lubi schodzić do środka i strzelać na dalszy słupek. Gra w tak dużym zespole jak Benfica tylko mu pomoże, ponieważ będzie miał więcej piłki - mówił Amaral.

- Jeśli Schjelderup nie zostanie sprzedany, to Kamiński będzie miał małe szanse na grę. Wątpię, by Kamiński grał w pierwszym składzie, ale z nowym trenerem wszystko jest możliwe. Jeśli Benfica inwestuje 17 mln euro, to z reguły oczekuje się, że będzie grał w pierwszym składzie - komentował Pedro Ponte, dziennikarz "A Bola".