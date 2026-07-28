Grecy nie chcą polskiego sędziego w meczu el. LE. "Budzi poważne wątpliwości"

Prowokacja związana z rosyjską flagą, która pojawiła się w sektorze kibiców PAOK-u, spowodowała, że przedstawiciele Dynama Kijów zwrócili się do UEFA w specjalnym oświadczeniu. Chodziło w nim o uwrażliwienie europejskiej centrali, której zadaniem powinno być "przedstawienie swojej oceny jawnych prowokacji skierowanych pod adresem naszego klubu i naszego kraju, aby zapobiec ich powtórzeniu".

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PAOK z wątpliwościami odnośnie Sylwestrzaka

Skandal z rosyjską flagą na stadionie w Lublinie odbił się szerokim echem w Europie. Poza tym, klub z Kijowa zalecił swoim fanom, by ci nie jechali na rewanżowe spotkanie do Salonik. Wszystko po to, by uniknąć możliwych prowokacji ze strony miejscowych kibiców. PAOK, dodajmy, należy do rosyjsko-greckiego biznesmena i byłego polityka putinowskiej partii Jedna Rosja, Ivana Savvidisa.

Tymczasem Grecy traktują wytypowanie przez UEFA polskiego sędziego Damiana Sylwestrzaka do poprowadzenia meczu rewanżowego z Dynamem jako "wybór, który budzi poważne wątpliwości". O co chodzi? Problemem jest m.in. narodowość arbitra:

"Przede wszystkim sam fakt, że jest to polski sędzia w meczu ukraińskiej drużyny - to trochę tak, jakby wyznaczyć Cypryjczyka do prowadzenia meczu greckiego klubu" - czytamy w portalu paok24.com.

W 1974 roku wybuchł konflikt między Grecją a Turcją, który doprowadził do podziału Cypru na dwie części. Część północna wyspy jest turecka, południowa zaś należy do Unii Europejskiej.

Narodowość sędziego Sylwestrzaka to niejedyny problem dla Greków.

"To właśnie ten arbiter doprowadził w zeszłym roku do tego, że PAOK wydał swoje jedyne oficjalne oświadczenie z protestem do KED (Centralnej Komisji Sędziowskiej) oraz EPO (Greckiego Związku Piłki Nożnej) po meczu inauguracyjnym z Panathinaikosem na stadionie Toumba" - zaznaczyli.

Grecy mieli wówczas ogromne pretensje do sposobu prowadzenia tego spotkania przez sędziego Sylwestrzaka i innych arbitrów z Polski. Co ciekawe, w rzeczonym oświadczeniu brakuje wyliczenia konkretnych błędów, rzekomo popełnionych przez Polaków.

"Jednocześnie Sylwestrzak prowadził także mecz PAOK-u z Eintrachtem we Frankfurcie w sezonie 2023/24 i do dziś nie wiemy, dlaczego anulował wtedy prawidłowo zdobytego gola Ekonga" - podkreślono.

"Dziwne rzeczy. Miejmy nadzieję, że to ostatni raz, kiedy o tym wspominamy, i nie trzeba będzie ponownie komentować nazwiska Sylwestrzaka, któremu niezbyt dobrze idzie sędziowanie meczów biało-czarnych" - konkludują Grecy.

Spotkanie PAOK - Dynamo Kijów odbędzie się w czwartek 30 lipca. Początek o godzinie 19.45.