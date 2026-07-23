Tego Słowacy nam zazdroszczą po meczu z GKS-em. Wszyscy o tym piszą

GKS Katowice nie może być zadowolony ze swojej postawy w meczu ze słowacką Żyliną, ale może być zadowolony z wyniku. Porażka 1:2 oznacza, że nic nie jest stracone i w rewanżu przed własną publicznością Katowiczan stać na wygraną - pod warunkiem, że nie zawiodą piłkarsko. W pierwszym spotkaniu ze Słowakami grali oni zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Tylko na samym początku spotkania i w jego końcówce różnica pomiędzy oboma zespołami nie była tak wyraźna.

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Tak Słowacy piszą o meczu z GKS-em Katowice. "Żylinie to nie przeszkadzało"

Zdecydowaną przewagę swojego pucharowego przedstawiciela dostrzegają też słowackie media. Sport.sk zwraca uwagę, że "Polacy grali u siebie pod Dubnem. Żylinie to nie przeszkadzało i ma przewagę przed rewanżem". W ten sposób skomentowano fakt, że w wyjazdowym meczu wzięło udział wielu - około 2000 - kibiców GKS-u Katowice.

Portal sportnet.sme.sk też zwraca uwagę na to, że "mecz odbywał się w fantastycznej atmosferze, zwłaszcza po tym, jak GKS Katowice wyszedł na prowadzenie w 6. minucie". Dziennikarze tego serwisu podkreślają, że Żylina w dalszej części meczu "wyszła na prowadzenie 2:1 i grała fantastycznie". Doceniają też końcową fazę spotkania w wykonaniu polskiej drużyny, "która robiła wszystko, żeby wyrównać, ale Żylina przetrwała trudne momenty". Również denniksport.sk podkreśla bardzo dobrą atmosferę na stadionie, którą wykreowali kibice z Polski.

I można tylko żałować, że mimo tak dużego wsparcia polskich kibiców, nie udało się GKS-owi przywieźć ze Słowacji przynajmniej remisu. W rewanżu podopieczni trenera Góraka będą mieli trudne zadanie, bo Żylina pokazała w pierwszym meczu, że umie grać w piłkę. Drugie spotkanie tych zespołów odbędzie się w czwartek 30 lipca o 20:30. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.