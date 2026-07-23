Powrót na stronę główną

Nieudany debiut Kamińskiego w Benfice! Falstart w el. Ligi Europy

Jakub Kamiński zadebiutował w oficjalnym meczu Benfiki Lizbona. Skrzydłowy reprezentacji Polski rozegrał 66 minut w przegranym 1:2 meczu II rundy eliminacji do Ligi Europy ze szwajcarskim Sankt Gallen.
Jakub Kamiński w meczu z Sankt Gallen
EPA/CLAUDIO THOMA Dostawca: PAP/EPA.

Jakub Kamiński po bardzo udanym sezonie w barwach FC Koeln trafił do Portugalii. Podpisał kontrakt z Benficą, która za jego transfer zapłaciła 17 milionów euro. W czwartek 23 lipca reprezentant Polski zagrał pierwszy oficjalny mecz w barwach nowego klubu.

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Kamiński zadebiutował w Benfice. Porażka na start

Benfica z Kamińskim, który wyszedł na boisko w podstawowym składzie, udała się do Szwajcarii na mecz z FC Sankt Gallen i już po 37 minutach musiała gonić wynik. Do siatki trafił Aliou Balde. Zaledwie siedem minut później wyrównał Rafa Silva.

Po zmianie stron strzelali już tylko gospodarze, a konkretnie Niemiec Tom Gaal, który pokonał Anatolija Trubina i dał Szwajcarom minimalną zaliczkę przed rewanżem. W momencie gdy Sankt Gallen trafił na 2:1, Kamińskiego nie było już na boisku.

Polak został zmieniony w 66. minucie i zastąpiony przez Tiago Gouveię. Według oceny portalu Flashscore nie był to udany występ Kamińskiego. Wygrał zaledwie dwa z dziewięciu pojedynków, a także zaliczył jedną nieudaną próbę dryblingu. Oprócz tego miał dwa niedokładne podania w pole karne i jedno niedokładne dośrodkowanie. Popełnił dwa faule i dwukrotnie udanie odebrał piłkę rywalom.

Rewanżowy mecz Benfica rozegra już 30 lipca o 21:00. Początek sezonu ligowego w Portugalii w drugi weekend.

  • FC Sankt Gallen 2:1 Benfica Lizbona (1:1)
  • Gole: Aliou Balde' 37, Tom Gaal' 80 - Rafa Silva' 44
  • Sankt Gallen: Ati Zigi (gk) - Gaal, Stanić (90+3. Stanić), Okoroji - Vandermersch, Daschner, Gortier, Boukhalfa (72. Frokaj), Stevanović - Witzig (72. Hunziker), Balde (72. Besić)
  • trener: Enrico Maassen
  • Benfica: Trubin (gk) - Bah, Silva, Lenglet, Dahl - Figuereido (66. Barrenechea), Manu (84. Rego) - Rafa Silva, Sudakov, Kamiński (66. Gouveia) - Pavlidis (76. Ivanović)
  • trener: Marco Silva

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji