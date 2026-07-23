Nieudany debiut Kamińskiego w Benfice! Falstart w el. Ligi Europy

Jakub Kamiński po bardzo udanym sezonie w barwach FC Koeln trafił do Portugalii. Podpisał kontrakt z Benficą, która za jego transfer zapłaciła 17 milionów euro. W czwartek 23 lipca reprezentant Polski zagrał pierwszy oficjalny mecz w barwach nowego klubu.

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Kamiński zadebiutował w Benfice. Porażka na start

Benfica z Kamińskim, który wyszedł na boisko w podstawowym składzie, udała się do Szwajcarii na mecz z FC Sankt Gallen i już po 37 minutach musiała gonić wynik. Do siatki trafił Aliou Balde. Zaledwie siedem minut później wyrównał Rafa Silva.

Po zmianie stron strzelali już tylko gospodarze, a konkretnie Niemiec Tom Gaal, który pokonał Anatolija Trubina i dał Szwajcarom minimalną zaliczkę przed rewanżem. W momencie gdy Sankt Gallen trafił na 2:1, Kamińskiego nie było już na boisku.

Polak został zmieniony w 66. minucie i zastąpiony przez Tiago Gouveię. Według oceny portalu Flashscore nie był to udany występ Kamińskiego. Wygrał zaledwie dwa z dziewięciu pojedynków, a także zaliczył jedną nieudaną próbę dryblingu. Oprócz tego miał dwa niedokładne podania w pole karne i jedno niedokładne dośrodkowanie. Popełnił dwa faule i dwukrotnie udanie odebrał piłkę rywalom.

Rewanżowy mecz Benfica rozegra już 30 lipca o 21:00. Początek sezonu ligowego w Portugalii w drugi weekend.