Polskie kluby poznały rywali w LE! Piekielnie trudne zadanie Jagiellonii

Jagiellonia Białystok jako ostatni z polskich klubów wejdzie do gry w europejskich pucharach. Podlasianie wystąpią w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy - przysługuje to zdobywcy Pucharu Polski, ale Górnik Zabrze został wicemistrzem i wszedł do kwalifikacji Ligi Mistrzów. Wspomniany Górnik oraz Lech Poznań także czekały na wyniki tego losowania.

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Jagiellonia Białystok poznała rywala w Lidze Europy. Lech Poznań i Górnik Zabrze wiedzą, z kim mogą zagrać w razie wpadki w Lidze Mistrzów

W gronie potencjalnych rywali Białostoczan nie brakowało znanych marek. Mianowicie: Rangers, RB Salzburg (Bartosz Mazurek), oraz wygrani par eliminacyjnych Besiktas - FC Midtjylland i Dynamo Kijów (Tomasz Kędziora) - PAOK. Padło na Szkotów, finalistów tych rozgrywek z sezonu 2021/22 (1:1 i 4-5 w karnych z Eintrachtem Frankfurt).

Lech w losowaniu LE "korzystał" z rankingu Aarhus jako niżej notowanego z tej pary LM. Mimo wszystko współczynnik Duńczyków pozwala na rozstawienie, przez co grono potencjalnych rywali nie wyglądało zatrważająco. Byli to przegrani z trzech innych par LM: FC Thun - Dinamo Zagrzeb, KI Klaksvik - Żalgiris Kowno, KF Egnatia - NK Celje. Ostatecznie los wskazał farersko-litewski zestaw, zdecydowanie najsłabszy. Choć oczywiście cel Lecha to awans do trzeciej rundy el. LM.

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Górnik natomiast w LE korzysta ze swojego rankingu. Niezbyt wysokiego (jest to tak naprawdę uśredniony współczynnik wszystkich polskich zespołów z ostatnich lat), przez co Zabrzanie (lub Fenerbahce, jeśli odpadnie) mają potencjalnie trudną ścieżkę. Mogli to być wygrani z par: FC St. Gallen - Benfica (Jakub Kamiński), Twente - Ferencvaros lub Karabach Agdam (Mateusz Kochalski) - CSKA Sofia. Potencjalny rywal Górnika to zwycięzca dwumeczu Holendrów z Węgrami.

(Potencjalni) rywale polskich klubów w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy (z lewej strony gospodarz pierwszego meczu)

Jagiellonia Białystok - Rangers

Aarhus / Lech Poznań - KI Klaksvik / Żalgiris Kowno (w obu parach przegrani z LM)

Twente/ Ferencvaros (wygrany z LE) - Górnik Zabrze / Fenerbahce (przegrany z LM)

Pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy zostaną rozegrane 6 sierpnia. Rewanże odbędą się tydzień później.